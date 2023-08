Dominic Wolf: la razón por la que el influencer no podrá usar más la camiseta de Colombia

“Ya no me pondré más la camiseta de la Selección Colombiana”, dice Dominic Wolf a modo de saludo en un video reciente de su cuenta de Instagram. El influencer lamentó la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la prohibición impartida.

Wolf, quien vive en el país desde hace ocho años, conversó con 6AM Hoy por Hoy sobre la decisión. Es un joven famoso en las redes sociales por ejercer, en sus palabras como “un alemán enamorado de Colombia”.

A través de su contenido digital ha dado a conocer algunos de los lugares más bellos y representativos de la geografía colombiana. También ha expuesto tradiciones y prácticas de la cultura nacional con una apropiación envidiable para muchos colombianos.

Dos de los elementos representativos más importantes en la identidad de sus videos y fotos, son la bandera de Colombia que lo acompaña a todos los sitios que visita y la camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol. Misma que ya no podrá usar más, para evitar problemas legales.

Según explicó a sus seguidores de Instagram, el influencer recibió un comunicado de parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a través del que le prohibieron usar la camiseta del seleccionado colombiano para grabar sus populares videos de las redes sociales.

El argumento de la entidad: Wolf no cuenta con los requerimientos legales de uso de imagen para lucir la camiseta en los videos publicitarios por los cuales recibe una retribución de marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombiana de Futbol.

Las publicaciones del alemán superan los 12 mil likes en redes como Instagram, donde cuenta con un millón de seguidores.

El influencer lamentó la decisión de la FCF. Sus videos, según comentó, han llegado a más de 100 millones de usuarios interesados en conocer de una forma entretenida los detalles más cotidianos y particulares de la identidad y cultura colombiana.

“Era el primer contacto después de muchos años mostrando la cara bonita de la Selección”, manifestó. Incluso pensó al inicio que la carta podría ser una felicitación por su trabajo a una invitación a ver debutar algún partid del equipo. Así lo expresó en 6AM Hoy por Hoy.

Tras recibir el comunicado, el influencer contaba con un plazo de tres días hábiles para eliminar de sus redes sociales todos los videos o contenido digital en el que luciera la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol. De no hacerlo, sería objeto de acciones legales en su contra.

“¿Saben cómo me hace sentir esto? Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años, sin pedir nada a cambio, y te llega al final para darte un puño en la cara”, expresó el influencer en su publicación.

El influencer aseguró además que al parecer las leyes colombianas amparan la decisión de la FCF. Por esta razón se vio en la obligación de eliminar todos los “videos promocionales” en los que hace uso de la camiseta del equipo colombiano.

“Para no meterme en problemas legales en Colombia ya retiré dichos videos, lo cual realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, aseguró.

Y añadió: “dentro de los ocho años que llevo viviendo en Colombia, nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana la cual siempre he dejado en alto”.

Dominic Wolf nació en Alemania, pero sus padres nacieron en la Unión Soviética. Asegura que en ninguno de los dos países en los que tiene su raíz, se ha sentido completamente aceptado. Caso distinto experimentó aquí: “Colombia es el único país que me dio la identidad de sentirme como un ciudadano más”, dijo.

El influencer concluyó haciendo énfasis en el dolor y la sorpresa que le causa la decisión de la entidad sobre un aspecto comercial que desconocía de la legislación colombiana: “No quiero ponerme más la camiseta. Antes la veía como un signo patrio, ahora la veo con otros ojos”.