La Universidad de Harvard prepara un curso dedicado a Taylor Swift

La cantante Taylor Swift en medio de su gira 'The Eras Tour' / Getty Images

La Universidad de Harvard va a lanzar próximamente un curso titulado “Taylor Swift y su mundo” que profundizará en su música, sus letras y su impacto cultural.

Aunque la prestigiosa universidad se dispone a ofrecer un estudio completo de las obras de este icono mundial de la música, no es la única institución educativa que da gusto a los “Swifties”. La Universidad de Florida también está creando un nuevo curso con Swift como eje central.

Dirigido por la profesora del departamento de inglés Stephanie Burt, el curso se centrará en la cultura en torno a sus fans, la celebridad, la adolescencia, la edad adulta y la apropiación. También examinará diversos enfoques de “textos y subtextos queer”, según The Harvard Crimson.

“Tenemos la suerte de vivir en una época en la que uno de nuestros principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta. ¿Por qué no tener un curso sobre ello?”, declaró Burt a The Harvard Crimson, destacando la importancia de este tipo de cursos en la época actual.

El curso también analizará los detalles de The Eras Tour y cómo Swift, como figura cultural, ha influido en otros artistas y escritores emergentes, sobre todo en los jóvenes. El éxito masivo de la gira y su floreciente grupo de Swifties en todo el mundo son los catalizadores que han impulsado a tan eminentes universidades a ofrecer un curso sobre ella.

El curso de la Universidad de Florida

El curso sobre la exitosa cantante y compositora de la Universidad de Florida se titula “Musical Storytelling with Taylor Swift and Other Iconic Female Artists”.

Dirigido por Melina Jiménez, consta de “13 magníficas semanas de debate sobre la discografía de Taylor Swift, con especial atención a sus eternas composiciones”, informa Billboard. Su discurso es más amplio e incluye a otras artistas destacadas como Aretha Franklin, Billie Holiday y Dolly Parton.

Otras artistas

Según Variety, el Instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York lanzó su primer curso sobre Taylor Swift en 2022. Lo impartió la escritora de Rolling Stone Brittany Spanos entre el 26 de enero y el 9 de marzo. Más tarde, Swift recibió un doctorado honoris causa de la universidad.

Aunque Taylor Swift es una fuerza mayor en la era actual de la música y el entretenimiento, no es la única estrella de la música con cursos dedicados. Según Wion, la Universidad Estatal de Texas ofreció anteriormente un curso sobre Harry Styles, la UC Berkley presentó un curso sobre Nicki Minaj y la Universidad Estatal de San Diego impartió un curso sobre Bad Bunny.

La más escuchada en el mundo

Al margen, Taylor Swift concluirá 2023 como la artista más escuchada en el mundo en Spotify, la plataforma de audio en “streaming” más grande del planeta.

Los datos, publicados por la compañía sueca, señalan a la artista estadounidense como la primera con un total de 26.000 millones de escuchas por delante del puertorriqueño Bad Bunny, quien había ostentado la primera posición en los últimos tres años.