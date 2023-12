Denuncian que valles boscosos de áreas de Ciénaga son talados para luego vender la madera

Santa Marta

La Federacion Nacional Agraria Fuerza Campesina de Colombia Tierra confirmó que esta “masacre ambiental” se da en el corregimiento de Sevillano, donde un grupo de personas, al parecer, con el objetivo de comercializar canoas, viene talando árboles en una reserva boscosa de gran importancia.

Los “valles boscosos han caído para este objetivo que está identificado por los ambientalistas”, denuncia el líder cafetero del Magdalena, Luis Bayona, y también presidente de la Federación, que afirma que el bosque se ha convertido en un desierto.

“Están acabando con el oxígeno que respiramos (...) ya la familia está identificada y posiblemente hay otras que hacen parte de éste delito. Corpamag lleva años recibiendo las denuncias y engavetando los procesos, en donde si los ambientalistas no les pagamos, para que ellos actúen, no hacen nada. Son decenas de denuncias que esa corporación tiene y no responden, por las masacres de árboles”, refiere.

Alcaldía de Santa Marta no aceptó $19.233 millones para proyectos de agua: MinVivienda

S.O.S. LÍDERES AMBIENTALISTAS

Bayona aprovechó el espacio para también hacer un llamado a los líderes ambientalistas para que se sumen “al dolor que sentimos al ver el silencio de las entidades para judicializar ejemplarmente a los asesinos de este bosque, en donde no volverá a ver fauna ni flora. Lleguemos a la Zona y demos testimonios de lo que ocurre. La persona depredadora identificada la vende para hacer canoas para los pescadores”.