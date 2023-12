Liga colombiana: el cambio del sistema de juego que tendría el campeonato el próximo año

El 2024 contará con un calendario bastante agitado tanto en Colombia como en el fútbol mundial. La Copa América y el Mundial femenino Sub-20 que se realizará en el país se presentan como dos competencias que obligan a realizar algunos cambios al sistema de juego en el rentado local, teniendo en cuenta, además, los partidos de las Copas internacionales de los distintos clubes del país.

Así lo informó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien en entrevista con El VBar Caracol, dejó en claro que propondrá un cambio en los torneos del próximo año, cambiando el tradicional formato y que se disputó en el presente año.

“Cada vez es más difícil, porque obviamente cada año se cruzan con fechas, si revisan el calendario deportivo del próximo año, eso va a ser una locura, porque tenemos obviamente Copa América y tenemos Mundial Sub-20, del cual somos anfitriones en Colombia. Lo que quiere decir que por varios días no vamos a tener por lo menos tres o cuatro estadios. Entonces, eso cada vez se aprieta más”, comentó Jaramillo al respecto.

Ante esto, la solución que planteará la Dimayor en la próxima Asamblea del 12 de diciembre será que se regrese a los PlayOffs, reemplazando los actuales cuadrangulares, lo que acortaría en al menos tres juegos el calendario.

“Obviamente hay muchas quejas, pero la idea, cuando uno va a jugar dos semestres, dos campeonatos, la propuesta de la administración, por supuesto, es no cuadrangulares, porque no tenemos realmente tiempo para eso. Pero la respuesta de la nómina puede ser 35, que es una nómina amplia, y obviamente tener en cuenta y privilegiar a los clubes que están jugando competencia internacional desde el punto de vista de la programación local. Eso todos los clubes son solidarios con esas decisiones que tomamos para privilegiar obviamente las fechas de competencia internacional”, añadió Jaramillo al respecto.

Sin embargo, el presidente de la Dimayor dejó en claro que esto no se encuentra confirmado aún: “no está confirmado, pero cuando vean el calendario, yo creo que la decisión más inteligente va a ser eso. Puede haber inclusive una mezcla, pero desde el punto de vista de equidad deportiva, pues no es lo mismo quedar campeón con PlayOffs que quedar campeón con un cuadrangular, diría yo, y esa es una consideración que la Asamblea tiene que tener en cuenta”.