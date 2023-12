James Rodríguez no confirma su continuidad en São Paulo

James Rodríguez cumple cuatro meses con el São Paulo, equipo con el que ya consiguió la Copa de Brasil y un cupo en la Copa Libertadores. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados que ha conseguido su equipo y las oportunidades deportivas que este ha significado para el colombiano, el jugador no estaría seguro de su continuidad con el equipo para el próximo año.

En entrevista con Globo Sporte, el centrocampista afirmó no tener certezas para el 2024. “En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios sabe. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora”, afirmó.

Aunque no se mostró seguro ante la realidad que enfrentará, reiteró su compromiso con el club y espera estar en el mejor nivel. “Espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo”, complementó, dando a entender que, de estar en sus manos, no partirá a ningún otro equipo.

Además, habló sobre su recorrido en el conjunto brasileño y los retos que ha enfrentado. “Aquí el fútbol es fuerte, muy físico y también intenso. Es bueno, a mí también me gusta. Ahora puedo jugar más y estoy feliz por eso”.

Asimismo, manifestó su satisfacción ante lo que ha vivido. “Me está gustando. Solo llevo cuatro meses allí, poco tiempo, pero lo estoy disfrutando. Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí”, concluyó

Futuro en el fútbol

El cucuteño habló del malestar que le causó no formar parte activa de la nómina en la final de la Copa. “Bravo, porque me gusta jugar, cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirão, siempre me gusta jugar. Entonces por eso estaba enojado, pero estaba feliz porque el equipo ganó, el club se encontró con una Copa que no había ganado en toda su historia”, manifestó.

Soy un tipo al que siempre le gusta ganar, partidos, títulos. Soy competitivo, incluso en los entrenamientos. No vine de vacaciones ni para pasar tiempo aquí. Me gusta ganar títulos”, concluyó el colombiano, que por el momento mantiene su contrato hasta junio de 2025.