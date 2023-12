Fiscalía pedirá captura de quienes quedaron en libertad gracias a la Paz Total

JUDICIAL

Tras decisión de la Corte Constitucional que condicionó la ley de la Paz total, el Fiscal General Francisco Barbosa, anunció que en los próximos días la Fiscalía solicitará ante los jueces la orden de captura en contra de quienes fueron designados como “voceros de paz” y se encuentran en libertad bajo esa figura.

“Estamos haciendo el balance señora vicefiscal, rápidamente, para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz, hay que distinguir la palabra con “gestores de paz” que es otra figura jurídica que está amparada por la ley 975 de personas que hacen parte organizaciones al margen de la ley y que pueden tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley, la Corte Constitucional Colombiana nos ha dicho también que, es inconstitucional el parágrafo 1, del artículo 5 de la ley 2272 de 2022 en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera”, recalcó el jefe del ente acusador.

Fiscal Francisco Barbosa: “Nosotros acompañamos institucionalmente la paz total”

“La paz total se convirtió en una paz criminal”: Fiscal General

¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre excarcelaciones?

La Corte Constitucional declaró inexquible la expresión “y se encuentren en privación de libertad”. En la ley de la paz total, al considerar que se debe respetar la separación de poderes y de los derechos de las víctimas.

El presidente y la rama ejecutiva del poder público en general, no pueden disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial.

“Por otro lado, esta eventual excarcelación torna inocuos los fines que en su momento justificaron la imposición de la medida de aseguramiento o de la pena de prisión por parte de las autoridades judiciales, lo cual, a su vez, limita la efectividad del recurso judicial para las víctimas, y afecta su derecho a la efectiva impartición de justicia”, dice el comunicado de la Corte Constucional.

La Corte recordó al Presidente Petro que esa tarea le corresponde a los jueces de la República.

Respaldo de la Corte a la Fiscalía

El Fiscal Francisco Barbosa le recordó al gobierno nacional que desde el año pasado le dijo al presidente Petro, que en el marco de la “Paz Total” debía establecerse leyes de sometimiento en cabeza del Congreso de la República, y no podía intentarse por vía del Ejecutivo.

“De tratar de establecer engendros de cualquier tipo para suplantar la labor del Legislativo, la ley de sometimiento colectivo era fundamental y lo dije el 11 de enero de este año, cuando me negué a levantar las órdenes de capturas de narcotraficantes con fines de extradición en Colombia que no pertenecían a organizaciones que tenían carácter político. Habíamos levantado órdenes de captura en el caso del ELN y en el caso de las Disidencias, con una interpretación que a nuestro juicio fue adecuada, pero no lo hicimos frente a los narcotraficantes”.

La Corte Constitucional avaló esa posición al concluir que es necesaria una ley y debe ser a través del Congreso de la República.

“Le dio un espaldarazo profundo a la Fiscalía General en la defensa por la institucionalidad judicial de este país”