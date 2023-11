Luis Díaz: “Quedamos en deuda el año anterior, pero este tenemos un gran equipo”

Luis Díaz festeja su gol en la Liga de Europa. (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) / Andrew Powell

El guajiro Luis Díaz, extremo del Liverpool, expresó su alegría por la victoria 4-0 ante el LASK, por la quinta fecha del Grupo H de la Liga de Europa. Díaz fue autocrítico respecto al rendimiento del club la temporada pasada, pero se mostró optimista por los resultados obtenidos en la presente campaña.

El colombiano abrió el marcador esta noche en Anfield, de su anotación de cabeza, destacó en diálogo con ESPN: “fue muy bonito, creo que no llegaba y me tiró de cabeza para colocarla donde la coloqué, fue un bonito tanto, me gustó bastante y ayudar al equipo fue lo más importante”.

Entretanto, del presente del Liverpool, comentó: “venimos cada vez muchísimo mejor, desde el comienzo de temporada creo que se ha visto reflejado también, he estado muy bien, el mister está manejando también las variaciones muy bien”.

“Hemos demostrado que estamos para grandes cosas, para que este año sea al revés del anterior, porque sabemos que quedamos en deuda el año anterior, pero este año tenemos un gran equipo, una gran familia, se está acoplando cada vez mejor, ojalá se nos den todos los títulos que tenemos por jugar”, reflexionó al respecto.

Finalmente, de su actualidad y el hecho de poder estar con su familia, comentó: “estoy muy feliz, contento acá donde estoy, agradecido con Dios, porque estoy con mi familia, estoy con los que más quiero, haciendo lo que más me gusta”.

Luis Díaz ha disputado 16 partidos con el Liverpool en la presente temporada, con un saldo de cinco anotaciones y una asistencia. Entre Premier League y Liga de Europa, el guajiro acumula 953 minutos de juego.