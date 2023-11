Independiente Medellín Vs. Millonarios: ¿Por qué no se jugará en el Atanasio Girardot?

Este jueves 28 de noviembre, Independiente Medellín recibirá a Millonarios en la cuarta jornada de cuadrangulares de la Liga colombiana. El segundo partido del día tendrá como escenario el estadio Metropolitano Ditaires, por lo que los paisas tendrán que enfrentar este decisivo duelo fuera de casa. A las 8:30 p.m. (hora colombiana) iniciará el duelo en Itagüí.

El Atanasio Girardot no estará disponible este fin de semana, pues el próximo 1 y 2 de diciembre, el hogar del DIM y Atlético Nacional será el escenario del ‘Mañana Será Bonito Fest’, festival musical de la artista colombiana Karol G, que decidió inaugurar la gira internacional en su tierra natal. Más de 30 contenedores ya arribaron al puerto de Cartagena con el material para el montaje del evento para ser transportados por carretera hasta Medellín.

A esta hora, ya avanzan los preparativos, por lo que los jugadores no gozarán de la ventaja del local, y serán sometidos a jugar en otra sede. Sin embargo, los dirigidos por Alberto Gamero no tienen un buen historial en este lugar. Aunque no se ha enfrentado al conjunto antioqueño, sí han disputado cinco partidos ante el equipo de Itagüí (actual Águilas Doradas) de los cuales salió victorioso en una sola ocasión, consiguiendo tres derrotas y un empate.

Alfredo Arias, en la rueda de prensa posterior a la tercera fecha de semifinales, expresó su inconformidad. “Desde que supe que no podíamos jugar en el Atanasio me disgusté, pero no puedo hacer nada, hay cosas que no puedo controlar. Trataremos de hacer el mejor partido”, comentó tras admitir que “jugaron mal” en su más reciente derrota en El Campín de Bogotá.

“El Atanasio había sido una fortaleza muy grande, pero vamos a hacer también del otro lugar donde juguemos una fortaleza para quedarnos con los tres puntos”, concluyó el entrenador del cuadro paisa, quien a pesar de todo se mantiene positivo ante la posibilidad de arrebatarle a Millonarios el cupo en la final de la Liga.