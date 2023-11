Suspendido polémico proceso de elección de nuevo director de Corpoboyacá

Tunja

Este martes 28 de noviembre, se reunió el Consejo Directivo de Corpoboyacá, discutieron, entre otros temas, sobre las recusaciones interpuestas contra siete de los doce consejeros por cuenta de Diego Francisco Sánchez Pérez, funcionario de la Corporación en el área de la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales y además, es uno de los 27 candidatos admitidos para participar en el proceso de elección como nuevo director.

Las recusaciones fueron radicadas contra el gobernador Ramiro Barragán, en calidad de presidente del Consejo Directivo de la Corporación; al consejero Lorenzo Caballero Cristancho, representante de la comunidad U’WA; Neicer Albeiro Susa, alcalde de Muzo; Manuel Alejandro Tambo, alcalde de Pesca; Fabio Figueroa, alcalde de Boavita; César Barrera, representante Comercializadora S. A. y Freddy Holguín, alcalde de Miraflores.

“Teniendo en cuenta que son siete los consejeros recusados y estamos observando que se compromete el cuórum, de conformidad con el acuerdo 02 de noviembre de 2023 de la Asamblea Corporativa, en el artículo 11E, literal C y D, establece – no obstante haber sido recusado una asambleísta o consejero, puede participar de la sesión en la que se resuelva sobre la recusación interpuesta contra otro miembro de la Asamblea Corporativa o del Consejo Directivo, siempre y cuando, no estén recusados por la misma causal – y el numeral D del mismo artículo el 11E, reza – en caso de afectarse el cuórum, se remitirá por competencia al Procurador General de la Nación para que resuelva la recusaciones formuladas – una vez leído este acuerdo de la Asamblea Corporativa, observamos que hay dos opciones para tomar una decisión frente a la situación en particular que estamos desarrollando, el primero es remitirlo a la Procuraduría y el segundo que se tramite por el Consejo Directivo”, se conoció durante la sesión.

Cerrando la jornada y luego de escuchar a los diferentes consejeros, la Corporación emitió un corto comunicado donde explicó.

“Corpoboyacá informa que, en la sesión del Consejo Directivo de hoy 28 de noviembre de 2023, se decidió remitir las recusaciones presentadas para el proceso de designación del Director General de la Corporación para el periodo 2024 – 2027 a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto, el proceso de elección queda suspendido hasta que la Procuraduría tome una decisión.