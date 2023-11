¿Quiere comer saludable? 5 nutrientes que la carne no tiene y el pescado sí

La carne y el pescado son dos fuentes de proteínas muy populares en la dieta diaria de las personas y utilizadas en múltiples y diferentes recetas. Ambos alimentos son ricos en nutrientes, grasas, vitaminas y minerales esenciales para el organismo, pero también presentan diferencias en cuanto a su composición nutricional.

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que “la carne contiene aproximadamente 19 por ciento de proteína de excelente calidad y hierro que es bien absorbido. La carne proporciona además cantidades útiles de riboflavina y niacina, un poco de tiamina y pequeñas cantidades de hierro, zinc y vitaminas A y C”. Por otro lado, respecto al consumo de pescado, han explicado que “el pescado y los mariscos, como la carne, son valiosos en la alimentación debido a que suministran una buena cantidad de proteína de alto valor biológico, sobre todo aminoácidos que contienen azufre.

Nutrientes que la carne no tiene y el pescado sí

A continuación, encontrará cuales son esos nutrientes que contiene el pescado y en que pueden beneficiar al cuerpo humano:

1. Ácidos grasos omega 3: la Asociación Estadounidense del Corazón ha recomendado que las personas coman pescado rico en grasas insaturadas mínimo dos veces por semana. Las grasas insaturadas del pescado se llaman ácidos grasos omega 3, los cuales se encargan de beneficiar la salud del corazón y reducir el riesgo de que se presente alguna enfermedad cardíaca mortal.

Asimismo, desempeñan un papel fundamental en la salud cardiovascular y cerebral. Estos ácidos grasos se encuentran en mayor cantidad en los pescados grasos como en los diferentes tipos de salmón, la caballa y el atún. La carne, por otro lado, carece de estos ácidos grasos en cantidades significativas.

2.Yodo: el pescado, especialmente los mariscos y pescados de agua salada, son buenas fuentes de yodo. En un artículo publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que hacen parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, han indicado que “las personas que no consumen suficiente yodo no producen cantidades suficientes de la hormona tiroidea. Esto puede causar muchos problemas. En las mujeres embarazadas, la deficiencia grave de yodo podría ocasionar daños permanentes al feto, como retrasos en el crecimiento, discapacidad intelectual y desarrollo sexual tardío” y, asimismo, aseguran que no es recomendable ingerir cantidades excesivas de yodo.

3. Selenio: el pescado también destaca por ser una fuente rica en selenio, un mineral con propiedades antioxidantes que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario y a la salud de la piel, según indica un artículo publicado por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA) por sus siglas en inglés. Por otro lado, la carne tiene menor contenido de selenio en comparación con algunos tipos de pescado.

4. Zinc: aunque la carne es una buena fuente de zinc, el pescado también contiene este mineral en cantidades apreciables. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), a través de un artículo, han indicado que el zinc es esencial para el crecimiento y desarrollo adecuados, así como para el sistema inmunitario y la función cognitiva, asimismo, han mencionado que la deficiencia de zinc puede causar pérdida de los sentidos del gusto y el tacto a cualquier edad. En los adultos mayores, la deficiencia de zinc puede retardar la cicatrización y ocasionar problemas para pensar, razonar y recordar.

5. Vitamina D: el Ministerio de Salud y Protección Social, en uno de sus artículos acerca del pescado, comenta que el aceite de hígado de pescado constituye la fuente natural más concentrada de vitamina A y de vitamina D, un nutriente esencial para la absorción adecuada del calcio y el mantenimiento de huesos fuertes. La carne, por lo general, contiene esta vitamina, pero en cantidades muy bajas.

Es importante tener en cuenta que tanto la carne como el pescado son alimentos nutritivos y pueden formar parte de una dieta equilibrada. La elección entre uno u otro dependerá de las preferencias personales, las necesidades nutricionales individuales y otros factores, por lo que se recomienda consultar a un profesional de la salud o nutricionista para obtener recomendaciones personalizadas sobre la dieta.