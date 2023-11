Iván Rojas explica los motivos de su salida de Santa Fe y lo que le sedujo de Once Caldas

Iván Rojas no seguirá para el 2024 en Independiente Santa Fe y ya firmó su vinculación con Once Caldas mediante un préstamo con opción de compra hasta diciembre del próximo año. El volante de 26 años, habló en El VBar de Caracol Radio sobre las razones de su salida del equipo bogotano y explico los motivos que lo llevaron a fichar por el equipo de Manizales.

“Lo que he analizado y lo que he hecho en un autoexamen, en la posición mía llegaron muchos jugadores, había 8-9 jugadores. El profe dio rotación en ese puesto por la cantidad de jugadores que había y al final alcancé a jugar 16 partidos. Pienso que en términos generales me fue bien, pero son decisiones y gustos de los entrenadores”, inició diciendo sobre su salida del cuadro Cardenal.

Respecto al pedido de los hinchas de pedir su presencia en el campo de juego, comentó que: “De pronto por el primer semestre, la hinchada me cogió cariño, venía haciendo una buena pretemporada, al principio no me tuvo muy en cuenta. Me parece que después de la segunda fecha me tuvo ahí en cuenta (Bodhert) y en lo que me puso a jugar, respondí de buena manera”.

No entraba en los planes de Peirano

“Con el profe Peirano nunca tuve la oportunidad de hablar. Cuando el club nos envía a vacaciones, jugaron con nómina mixta, yo ahí supe que si pasa eso es porque no lo van a tener en cuenta a uno. Después de las vacaciones entreno un día y el presidente Méndez me manda a llamar, y me comunica que por decisión técnica no voy a ser tenido en cuenta. Le digo al presidente que gracias. Si me dolió y me dio un poco duro la salida por la forma, pero son decisiones técnicas y es mejor que el presidente y el profe me hablaran claro. Si no me iba a tener en cuenta, no era el hecho quedarme y estar sentado. Valoro la sinceridad y se llegó a buenos términos con el presidente y ahí se da mi desvinculación”.

Cómo se dio su llegada a Once Caldas

“Lo que más me sedujo fue que el gerente se comunicó conmigo, pero me parece que fue por el esfuerzo. Tenía otras propuestas, de Alianza, de Bucaramanga, ya estaba todo finiquitado, pero cuando me llama el gerente de Once Caldas, me pregunta mi situación y le digo que había terminado mi vínculo con Santa Fe, pero me quedaba el tema de la liquidación. Me dan una espera de dos días, me hacen la propuesta, después el Cali me hace otra propuesta y Once Caldas igualó esa propuesta. Me decidí por ellos por el esfuerzo y porque me querían, me dijeron que el cuerpo técnico estaba buscando un volante de las características mías, entonces uno tiene que ver el proyecto y donde lo quieran y se sienta bien. Por eso me sedujo el Once Caldas”.