DT de Patriotas y un emotivo homenaje a Jhon Mario Ramírez tras lograr el ascenso

Jonathan Risueño, técnico español campeón de la segunda división del fútbol colombiano y encargado de regresar a Patriotas a la A tras un año en la B, rindió un sentido homenaje a Jhon Mario Ramírez, quien falleció en junio del 2021, justo cuando había sido nombrado como director técnico del equipo boyacense.

Durante la final de vuelta ante Fortaleza, Risueño lució un saco blanco con la imagen del exfutbolista bogotano. Al final del partido, en diálogo con Win Sports, el estratega español habló de su relación con Ramírez y la importancia para su llegada al equipo boyacense.

Hermoso gesto del Director Técnico de Patriotas, Jonathan Risueño, el vestir un saco con la foto de Jhon Mario Ramirez cuando hizo parte del equipo boyacense. pic.twitter.com/yDfzXyb1Eu — Juan Camilo Piza (@JuankPiza) November 29, 2023

“En la pandemia yo estaba dando unas ponencias virtualmente y, por suerte, es por suerte porque así pude conocer a una gran persona, entró Jhon Mario un día, me habló por privado, me dijo que si podíamos hablar vía zoom, porque estábamos los dos en plena pandemia y ahí empezó una relación. Yo estaba solo en casa, no tengo hijos, no tengo mujer, no tengo familia, tengo mis padres y todo, pero yo vivo solo, y ahí me pasaba cuatro, cinco, seis horas al día con Jhonma de táctica, de fútbol”, comentó sobre cómo se conocieron.

El español destacó de Ramírez: “me abrió las puertas de visualizar el fútbol colombiano. Es verdad que luego, por la gran relación que tenía él con Alberto Gamero, Gamero algunas veces también entraba y éramos los tres. Ahí también viene una gran relación con Alberto Gamero, y si estoy aquí es gracias a Jhonma y luego fíjese usted cómo es la vida, cuando a él le dieron Patriotas para entrenar, nosotros hablábamos muchísimo de las ganas que él tenía de dirigir, yo sé todas las ganas que él tenía de entrenar a Patriotas”.

“Ahí yo ni tenía idea que iba a acabar aquí y cómo es el destino, al final pasó todo lo de Jhon Mario, mi vida siguió y al final, con los años, aparezco yo en Patriotas, a jugar una final y dije ‘no, esta final la jugamos juntos Jhon Mario y yo’, porque yo sé de las ganas que tenía de dirigir a Patriotas y la fuerza que nos ha dado desde allá arriba para ganar esta final”, concluyó al respecto.

🎥 “He intentado hacer las cosas de la mejor forma. Si estoy aquí es por obra de Jhon Mario Ramírez”, Jonathan Risueño, DT de Patriotas#GRANFINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/6E89WaZQ8Z — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 29, 2023

Patriotas regresa a la máxima división del fútbol colombiano tras un año en la B. Este es el segundo ascenso del equipo boyacense, que para el 2024 continuará con el español Jonathan Risueño como su director técnico.