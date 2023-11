Yoreli Rincón sigue soñando: No boto la toalla, quiero estar en los Juegos Olímpicos

Yoreli Rincon tras la eliminación de Colombia en el Mundial femenino de Canadá en el 2015. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maddie Meyer - FIFA

Yoreli Ricón, jugadora de Atlético Nacional y columnista de El VBar Caracol, volvió a expresar su ilusión por regresar a la Selección Colombia, pese a no haber vuelto a ser convocada desde el año 2018, tras un veto en su contra al reclamar unos premios en dicho año.

En diálogo con El VBar, Yoreli, quien no fue citada para los amistosos del próximo mes ante Nueva Zelanda, contó que su motivación para regresar al fútbol colombiano fue estar cerca del combinado nacional y, pese a no haber sido tenido en cuenta aún, no “bota la toalla”.

De su desempeño en la Copa Libertadores femenina, donde Nacional terminó en la tercera posición, destacó: “sinceramente, me sentí muy bien, pienso que hice méritos en todos los partidos. Todo el equipo hizo una gran Copa y eso yo creo que también me ayuda mucho en lo personal, como líder y como jugadora”.

Y añadió sobre su sueño de estar en París 2024: “quedan seis meses, yo no boto la toalla, quedan seis meses. Mi meta era y sigue siendo los Juegos Olímpicos, que para mí realmente es la ‘patica’ rota que he tenido toda mi carrera”.

“Yo me perdí Río 2016 por una fractura del pie, después, al siguiente, que fue el que más quería, no clasificamos y a partir de ahí fue que no volví a aparecer en las convocatorias, igual Colombia no clasificó. Y en estos que clasificamos me empezó a sonar mucho más en la cabeza y en el corazón el deseo de volver a Colombia y poder mostrar en cada estadio mi nivel futbolístico”, concluyó al respecto.