Tremendo trancón vehicular por culpa de un perro

Bucaraamanga

Un perrito, al parecer perdido, causó tremenda congestión vehicular en el carril exclusivo de Metrolínea en el sentido Norte- Sur.

El conductor del bus, por no arrollar al can, frenó su vehículo y el can se metió debajo del automotor tipo padrón y no quería salir pese al llamado de algunas personas que trataban de ayudarlo y sacarlo.

Una oyente comentó a Caracol Radio “que el conductor del Sistema de Transporte Masivo, detuvo el bus, apenas vio que un perrito corría por la autopista, pero el can asustado al ver el automotor parado se quedó debajo del pesado vehículo”.

Agregó que inmediatamente la gente empezó a bajar de sus carros cuando se movilizaban por la autopista Bucaramanga- Floridablanca para ayudar a sacar y salvar la vida del perro.

“El trancón no importó a nadie, simplemente se dio este amor animal que duró 15 minutos aproximadamente, intentando sacar el perrito, que al final fue recuperado y salvado”, expresó la oyente de Caracol Radio.

El caso ocurrió en el sector de Trinitarios entre el Puente de Provenza y Cañaveral.

El perrito de raza pequeña estaba asustado y el bus se corrió y fue atrapado por las comunidades. El can fue entregado a su dueño que lo estaba buscando .