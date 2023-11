Martes 28 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP realizará este martes y miércoles, en Armenia (Quindío), una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas para proteger 36 cementerios del Magdalena Medio caldense, el Eje Cafetero e isla de la Tortura, en Puerto Triunfo (Antioquia), en donde se podrían hallar cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Durante la diligencia judicial, que se llevará a cabo en la Universidad del Quindío, la JEP espera avanzar en acciones que den respuesta a las buscadoras y buscadores de la región sobre la ubicación de sus seres queridos. Las madres, padres y familiares esperan cumplir en vida uno de sus mayores anhelos. Algunos ya han fallecido durante el proceso de búsqueda.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) estima en alrededor de 2.176 las personas desaparecidas en Caldas, 1.048 en Risaralda y 418 en Quindío.

Por solicitud de las víctimas, y ante este escenario, la JEP ordenó proteger 16 cementerios en Risaralda, 11 en Quindío y 6 en Caldas. Así mismo, otros tres en dos municipios de Antioquia (2 en Puerto Berrio y 1 en Puerto Triunfo), además de isla de La Tortura.

La decisión de las medidas cautelares se tomó porque en estos cementerios, tal y como lo advirtieron las organizaciones peticionarias, no se cumplían con los parámetros técnicos para custodiar los cuerpos de personas no identificadas—los cuales podrían pertenecer a víctimas de desaparición— y que, en muchos casos, fueron trasladados a osarios colectivos.

En la audiencia se presentará la Guía de abordaje forense para osarios, que diseñó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP con la asesoría y participación de grupos forenses internacionales, Equitas, la Universidad de Caldas, así como la UBPD y Medicina Legal.

Con la intervención en los osarios se espera que aumente la recuperación de cuerpos no identificados y, con ello, se agilicen los procesos de hallazgos e identificación de víctimas de desaparición forzada en el conflicto armado.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación han exhumado 381 cuerpos de los 36 cementerios protegidos, de los cuales diez han sido identificados y entregados dignamente a sus familiares.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Calarcá fue capturado alias ‘Mosco’ quien es el presunto autor intelectual del homicidio de un joven promesa del fútbol quindiano

Recordemos que el lamentable caso se registró el pasado mes de abril donde un joven identificado como Samuel Galvis López de 19 años fue asesinado con arma de fuego en el sector de la vereda Aguacatal zona rural de Calarcá.

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento señaló que gracias a las labores investigativas dieron con la captura de Yeferson Alberto Rosero Medina alias ‘Mosco’, quien sería el autor intelectual y que registraba varios antecedentes judiciales relacionados con delitos como hurto y abuso de confianza.

Además, señaló que el joven habría sido engañado para llegar a ese punto rural del municipio con el fin de ser asesinado por eso esperan prontamente capturar al autor material. También manifestó que sobre las hipótesis la principal está enfocada a temas pasionales ya que hay fuertes indicios sobre el particular, pero continuó el proceso judicial e investigativo para esclarecer totalmente este hecho.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado Yeimy López, madre de la víctima dijo que la captura genera un poco de tranquilidad porque esa era la petición a las autoridades que se diera con los responsables del crimen de su hijo.

Afirmó que la captura del autor intelectual permitirá avanzar en el proceso de judicialización de los autores materiales del hecho para esclarecer el caso y que no quede en la impunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Caracol Radio conoció el interrogatorio que tiene en líos a varios congresistas, y que los relacionan con la red delictiva conocida como ´Las Marionetas’ de la contratación...

El periodista José Andrés Gonzales del servicio informativo de Caracol radio en Bogotá reveló que conoció seis interrogatorios que le efectuó la Fiscalía al exgerente de proyecta Quindío, Pablo Cesar Herrera donde se lee que está colaborando con la justicia y negociando un principio de oportunidad

Alejandro Noreña Castro uno de los imputados en este escandaloso caso fue el encargado de presentarle al gerente de proyecta para la época de los hechos al senador Ciro Ramírez uno de los involucrados en el escándalo.

En uno de los interrogatorios Pablo Cesar Herrera respondió “después de haber conocido al senador Ciro Ramírez, entablamos una amistad en dos vías, una política y una de operaciones comerciales con la empresa proyecta Quindío que yo gerenciaba en ese momento”

Además de Ciro Ramírez, aparece mencionados en los documentos de la fiscalía el fallecido exsenador Mario Castaño también aparecen mencionados el senador Sammy Mereg, Miguel ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa, Carlos Jiménez, y Julio Cesar García representante a la cámara

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, impactó el patrimonio ilícito de varias estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes y al secuestro.

En diligencias realizas en Ipiales (Nariño), Armenia (Quindío), Barranquilla (Atlántico) y Dibulla (La Guajira), fueron ocupados 8 inmuebles, 1 vehículo y 120 semovientes, avaluados preliminarmente en 1.000 millones de pesos.

Labores de policía judicial evidenciaron que las distintas organizaciones ilegales utilizaban varias de las propiedades para acopiar y comercializar estupefacientes, producir bebidas alcohólicas adulteradas y retener personas que eran secuestradas en Ecuador

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gran conmoción y luto ha provocado en el Quindío la trágica muerte de dos jóvenes empresarios del Quindío que fallecieron en un accidente de tránsito que se presentó el fin de semana entre Palmira y Puerto Tejada en el Valle del Cauca, se trata de Yerlin Andrés Bermúdez Gómez y Nathalie Fernanda Martínez Escobar

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mujer denunció que un hombre le mostró sus partes íntimas en vía pública del municipio de Calarcá, autoridades adelantan las investigaciones

En el sector del Mariposario de la Villa del Cacique se registró el lamentable caso donde una mujer iba caminando, paseando su perro cuando un hombre en motocicleta la espera de una manera intimidante para luego mostrarle sus partes íntimas.

La mujer relató a Caracol Radio los angustiantes momentos que vivió puesto que inicialmente pensó que iba a ser víctima de algún hurto.

Lamentó la situación puesto que desde el sábado 25 de noviembre no pasa por el lugar ya que teme el mismo caso o que le ocurra algo peor puesto que denunció la soledad de la zona que es propicio para un abuso sexual.

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del Quindío, sostuvo que establecen los planes operativos para contrarrestar este tipo de hechos. Se comprometió a intensificar las actividades de prevención en la zona para mejorar la percepción de seguridad en la comunidad. Llamó a los ciudadanos a continuar trabajando de la mano de las autoridades para lograr capturas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sin ningún tipo de permisos fue instalada valla publicitaria y talado árbol al norte de Armenia

Toda una polémica se generó el fin de semana por una gigantesca valla publicitaria que fue instalada en la rotonda del parque Los Aborígenes de la ciudad.

Al respecto el subsecretario de Planeación Diego Fernando Ramírez manifestó que no cuentan con ningún tipo de permiso para dicha instalación lo que genera que soliciten el desmonte inmediato y además efectuar el comparendo ambiental por haber talado un Guayacán Amarillo para mayor visibilidad de la publicidad.

Fue claro que a fue conocida la situación por quejas y solicitudes por parte de la comunidad lo que al verificar conocieron que la empresa no tenía permisos para esa actividad.

Llamó la atención de los empresarios de la ciudad a establecer los requisitos pertinentes para evitar este tipo de hechos de incumplimientos que pueden acarrear en multas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Caracol Radio Armenia, hablamos con el gobernador electo del departamento del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya que habló de varios temas de actualidad para la región.

Sobre el Empalme con el gobernador Roberto Jairo Jaramillo señaló “hay un acercamiento con las secretarías del actual gobernador, haciendo unos informes, sobre los proyectos que vamos a continuar, lo bueno lo continuamos y lo malo hay que mirar que se puede enderezar, y por eso solicitó las actas respectivas y mirar con lupa los proyectos que se vienen para el departamento”

Sobre el gabinete el mandatario entrante indico “lo que estoy mirando es tener personas idóneas en su puesto, con el don y corazón de servir, que escuchen a las comunidades y atiendan sus peticiones, pero aún no tengo nombres.

Juan Miguel Galvis, gobernador electo y el mensaje a la comunidad “Hoy soy el gobernador de todos los habitantes del departamento del Quindío independiente si votaron por mí, por los demás candidatos o no salieron a votar, no soy el gobernador del gobernador, soy autónomo, nadie me va a mandar o manejar, estoy convencido que quiero trabajar por el departamento del Quindío, y por eso el llamado a los diputados para trabajar conjunto por el bien en el departamento, yo quiero que Armenia tenga un gobernador”

Finalmente indicó que su posesión será en el municipio de Salento, y explicó las razones “porque Salento me lo dio todo, y por gratitud, me posesión será en ese municipio, porque es el lugar indicado, donde yo nací y me crie y están todos invitados por que es de puertas abiertas”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Marcha pacífica de trabajadores de Sanitas en Armenia para respaldar la institución por anuncio de crisis financiera

En efecto ante el anuncio del gobierno nacional sobre dificultades económicas que urgen intervención al interior de la EPS, trabajadores salieron a las principales calles de la ciudad para manifestarse de manera pacífica es así como llegaron hasta la plaza de Bolívar con banderas, arengas en respaldo a la institución y sus directivos.

Lady Katerin Hernández Gómez empleada de la EPS Sanitas en la ciudad y quien lideró la iniciativa, dijo que fue satisfactorio el nivel de convocatoria de la empresa lo que demuestra la unión y amor para afrontar todas las afirmaciones que se han levantado en contra de la institución.

Aseguró que es un gran paso para adelantar los diálogos entre la EPS y el Ministerio de Salud para evitar la afectación en la prestación de servicios a los usuarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho la Corporación Reinado Nacional del Café lleva cinco meses que no le cancela los honorarios a las presentadoras del Reinado Nacional del Café que se llevó a cabo a finales del mes de junio en Calarcá, ante la denuncia pública de las dos comunicadoras sociales, las directivas aseguraron que hoy les cancelarán lo adeudado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Armenia entregó ocho motocicletas y cuatro vehículos para reforzar la capacidad operativa de la Policía en el Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío abrirá el primer dispensario de venta legal de cannabis en flor del país

El secretario general del comité departamental de Cannabis, Ángel Diego Arcila manifestó que la propuesta es conformar una mesa técnica intersectorial sobre la legalidad de la planta.

Aseguró que finalizando esta semana o a más tardar la otra abrirán las puertas del primer dispensario de venta legal de cannabis en flor que es conocido como el moño, pero solo la comercialización será con formula médica.

Reconoció que entre las dificultades está que varias instituciones no conocen los parámetros de legalidad e ilegalidad lo que complica la formulación de las estrategias encaminadas a atender a los cannábicos dependientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío a la fecha ha recuperado 801 especímenes por tráfico ilegal de fauna silvestre a través de operativos y puestos de control habilitados en las principales vías del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy martes 28 de noviembre, será revelado el nombre de la ganadora del Premio Mujer Comfenalco Quindío. En la ceremonia solemne, que se cumplirá en el salón Oruma 1 del Hotel Mocawa Plaza de Armenia, a las 3:00 de la tarde, se reconocerán las obras sociales de 21 mujeres postuladas por la comunidad.

La decisión final la dará a conocer el jurado calificador integrado por Sonia Quintero Serna, Mujer Cafam de Colombia 2010; Felipe Arias, periodista; y Carmen Elisa Vanegas Lotero, coordinadora de extensión y educación continua de la Universidad Tecnológica de Pereira.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la presencia de 16 conferencistas nacionales e internacionales se realizará el Congreso Iberoamericano de turismo senior en Armenia

Desde hoy y hasta el 30 de noviembre se llevará a cabo el congreso en el parque Soledén de Comfenalco Quindío.

El director Ejecutivo de la fundación Cincuentonía y organizador del evento, Jorge Ramírez dijo que buscan resignificar a los mayores de 50 años por eso buscan con este tipo de actividades impulsar las herramientas de vida.

Explicó que la idea es fortalecer el turismo senior enfocado a los adultos mayores que tienen capacidad adquisitiva y que no son estacionales puesto que en cualquier época del año pueden disfrutar del turismo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío, llevará a cabo la fase departamental de los Juegos Intercolegiados 2023 en las disciplinas de baloncesto, fútbol, fútbol sala y fútbol de salón el martes 28 y miércoles 29 de noviembre.

Este programa del ministerio del Deporte, que desarrolla en articulación con los entes de deporte municipales y departamentales, está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, entre los 7 y los 17 años, escolarizados o pertenecientes a organizaciones que atienden a personas con discapacidad.

Lunes 27 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío