Lunes 27 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con broche de oro, cerró el Quindío su participación en los vigésimos segundos Juegos Nacionales eje cafetero 2023 que terminaron el sábado 25 de noviembre

El departamento alcanzó su segunda mejor participación en cuanto a medallas de oro se refiere al ganar 8 medallas doradas solo superado ese número por los juegos nacionales de 1988 cuando Armenia también fue sede de las justas donde los deportistas ganaron 11 medallas de oro.

Quindío sumó 28 medallas en total representados en 8 oros, 7 platas y 13 bronces ubicándose en la casilla número 12 en la tabla de medallería que consagró nuevamente al Valle del Cauca como campeón de los Juegos Nacionales.

Las últimas dos medallas fue ORO en fútbol de salón femenino, donde las chicas le ganaron la final a Boyacá en Manizales, y en atletismo con Gerard Giraldo que logro medalla de plata en los 3000 metros obstáculos en el estadio de atletismo de Armenia

El director de Indeportes, Quindío Fernando Panesso destacó la actuación de los deportistas en estos Juegos y ratificó los incentivos económicos, 15 millones de pesos para quienes ganaron oro, 7 millones plata y 3 millones de pesos para los ganadores de medalla de bronce.

Ahora la región se prepara para los juegos Paranacionales que oficialmente serán inaugurados el próximo sábado 2 de diciembre en el estadio Centenario de Armenia, pero algunas competencias se inician el 29 de noviembre.

No para la racha negativa de accidentes de tránsito en las vías de Armenia y el Quindío, el fin de semana se reportaron cinco siniestros viales graves que dejaron 3 muertos y 8 heridos

El siniestro vial más grave se presentó en la madrugada del sábado 25 de noviembre en la carrera 18 entre calles 34 y 35 cerca de la terminal de transporte al sur de Armenia.

Sobre las 4y40 de la mañana, se presentó el accidente de tránsito donde un vehículo particular arrolló a varias personas que estaban como peatones en el lugar.

El Teniente Juan Diego Herrera, oficial de servicio de los bomberos de Armenia, manifestó que, al llegar al lugar, dos personas fallecieron en el sitio y cuatro más fueron trasladadas a hospitales de la ciudad para su valoración.

Las víctimas de este accidente fueron identificadas como Lina María Márquez Ocampo, de 47 años de edad, y Luis Fabián Capera Lugo, de 32 años de edad

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos al lamentar estos hechos confirmó que el conductor de 23 años de edad del vehículo que provocó este accidente estaba en grado dos de alcoholemia y fue trasladado a la URI de la Fiscalía para su judicialización

El otro accidente de tránsito se registró en la noche del viernes 24 de noviembre en el sector de la Herradura en la vía entre La Tebaida, Quindío y el sector del Alambrado hacia al Valle del Cauca donde un motociclista identificado como Rubén Darío López Piedrahita, de 45 años de edad chocó contra un tracto camión y murió en el lugar del siniestro vial.

Anoche en la vía que comunica Armenia con Montenegro a la altura del ingreso a las bailarinas se presentó un choque múltiple entre dos motocicletas y un vehículo particular que dejó como saldo cuatro personas heridas

No hay derecho, en Armenia envían a la cárcel a un hombre que golpeo y amenazó a su madre, organizaciones alertan porque la ruta de atención contra la violencia hacia la mujer no funciona.

Ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de la Seccional Quindío logró imputar a un hombre de 21 años, quien sería responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no aceptó.

De acuerdo con la investigación, el pasado 17 de noviembre, en el barrio Montevideo de Armenia, el procesado, al parecer, golpeó a su mamá en varias partes del cuerpo, la insultó y trato de asfixiarla. Se presume que luego la amenazó de muerte.

En audiencias concentradas, el juez acogió los argumentos presentados por la Fiscalía y ordenó privar de la libertad en centro carcelario al investigado.

En la zona peatonal de la carrera 14 en Armenia el colectivo Cardumen realizó un performance con mujeres adultas con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de no permitir ningún tipo de violencia contra la mujer, al conmemora el día internacional de la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer.

Jessica Obando diputada electa del Quindío que acompaña está actividad dijo que la ruta de atención y protección de la mujer no opera de forma eficiente en el departamento y que este año oficialmente se han reportado dos feminicidios de los más de 400 que se ha registrado en todo el país.

En las últimas horas las autoridades judiciales dieron a conocer la identidad del cuerpo que fue hallado sin vida en bolsas plásticas negras en la vía que comunica a Calarcá con la vereda la Virginia en el Quindío se trata de Jean Pierre Ramírez.

Precisamente en Caracol Radio la madre de este joven, Adriana Ramírez había narrado desesperada la desaparición de su hijo de 17 años de edad y que el viernes 17 de noviembre fue la última vez que tuvo comunicación y le envío una foto donde aparecía golpeado en el rostro.

Desde Caracol Radio enviamos un abrazo solidario a esta madre que hoy llora por la muerte de su hijo, se espera reporte por parte de las autoridades judiciales sobre las causas del asesinato de este joven.

En Armenia, delincuentes se robaron un equipo de transmisión avaluado en 8 millones de pesos de un canal regional de televisión que cubría los Juegos Nacionales.

El comando departamento de Policía Quindío, se permite informar, sobre el hecho de hurto ocurrido el sábado 25 de noviembre sobre las 6:30 de la tarde al interior de un vehículo, el cual se encontraba estacionado en vía pública del barrio Galán de Armenia.

Es de indicar que este vehículo se encontraba cubriendo la transmisión de los Juegos Nacionales en Armenia, cuando al terminar sus actividades el conductor ubicó el automotor en la carrera 17 con calle 10 y se desplaza unas cuadras más adelante para recoger elementos personales en el hotel donde se hospedaba, al regresar se percata que al vehículo le rompieron el vidrio lateral izquierda de la cabina, hurtándose un monitor de señal y el frontal de radio avaluados en 8 millones pesos.

La Policía Nacional se encuentra realizando un despliegue con personal de la seccional de investigación criminal SIJIN e Inteligencia con el fin de dar con el paradero de los responsables y recuperar los elementos lo antes posible.

Autoridades en Armenia reconocen la problemática por proliferación de habitantes de calle que pernoctan en bienes culturales

Tras el incendio de la semana pasada en un vagón del tren ubicado en la glorieta de la calle 26 en el sector de los puentes de La Cejita, el secretario de Gobierno de la ciudad Andrés Buitrago manifestó que avanzan en las investigaciones sobre el lamentable hecho donde fue afectado una insignia del patrimonio cultural de los armenios.

Señaló que habitantes en condición de calle habrían originado el incidente puesto que algunos se alojan allí, sin embargo, fue claro que trabajan en esa zona para mantenerla despejada evitando este tipo de incidentes.

Las autoridades buscan soluciones definitivas al colapso del puente que dejó prácticamente incomunicadas a 100 familias en zona rural del municipio de Calarcá en el Quindío.

Héctor David Guzmán secretario de infraestructura del departamento señaló que la idea es acelerar el proceso de contratación para la construcción de nuevo puente en el corregimiento de Quebrada negra en Calarcá

Congresistas en el Quindío señalan que la reforma a la salud como está no es viable e insisten en que debe construirse sobre lo construido

La representante a la Cámara del partido Liberal, Piedad Correal dijo que construir sobre los construido es que las EPS no desaparezcan ya que todo no puede ser público. Fue clara que el llamado es al consenso para lograr acuerdos que permitan avanzar en el proyecto por eso advirtió que mientras eso no se dé es muy poco probable que exista el quórum para aprobar.

Insistió que si no hay un concepto del impacto fiscal y no hay consenso no habrá viabilidad por eso es importante darle trámite al resto de proyectos que son necesarios para el país.

En Armenia, trabajadores de la EPS Sanitas también se sumarán al plantón pacífico que se adelantarán en varias ciudades del país en apoyo a la entidad. Lady Katerin Hernández Gómez empleada de la EPS Sanitas de la ciudad de Armenia, dijo que como iniciativa propia hoy lunes 27 de noviembre EPS Sanitas Armenia 6:00 PM. al norte de la ciudad y luego está programada una movilización hasta la plaza de Bolívar.

Habitantes de la vereda La pola de Circasia se quejan por medio de un grupo de WhatsApp que es un canal de comunicación comunitaria de contaminación del servicio de acueducto que está a cargo del comité de cafeteros.

Precisamente desde el comité de cafeteros decidieron suspender de forma preventiva el servicio de acueducto hasta que se determine que está provocando esta situación de malos olores en el agua.

La campaña “La Navidad préndela sin pólvora”, fue lanzada de manera oficial por la gobernación del Quindío como una estrategia para prevenir el uso de estos artefactos durante esta temporada de festividades de fin de año, con la que se espera llegar a la anhelada meta de cero quemados en el Quindío.

El secretario de Salud Departamental, Iván Fajardo Sarmiento, indicó que el año pasado se registraron 16 personas quemadas con pólvora y afirmó que la red hospitalaria pública y privada entran en una alerta amarilla hospitalaria de manera preventiva.

Ganaderos en el Quindío evidencian las dificultades ante el pronóstico de un fenómeno del niño terminando el 2023 e iniciando el próximo año

El director del comité de ganaderos del departamento, Jorge Tejada indicó que fueron muy afectados por las constantes lluvias que se registraron por cerca de tres años por lo que el panorama ha mejorado por la disminución de las precipitaciones.

A pesar de lo anterior indicó que la preocupación radica ahora es por el fenómeno del niño que puede establecerse en el mes de diciembre y en enero del 2024 lo que generaría la reducción de oferta hídrica y el aforo de pasturas en las fincas lo que la capacidad de carga puede debilitarse.

En reunión sostenida entre el gobernador del departamento electo Juan Miguel Galvis Bedoya, el alcalde de Armenia entrante James Padilla García y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, se consolidaron compromisos fundamentales para impulsar conjuntamente proyectos estratégicos en beneficio del desarrollo sostenible de la ciudad y el departamento.

Sentido homenaje y entrega de condecoración a familiares del exalcalde de Armenia César Hoyos Salazar

En la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia se realizó el tedeum para la entrega de la condecoración “Orden de la democracia Simón Bolívar” del Congreso de la República en el grado Gran Cruz Oficial Póstumo al exalcalde de la ciudad César Hoyos Salazar.

Por ser una institución que le apunta a la armonización de la vida de sus colaboradores, la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt recibió de Sura el reconocimiento “al bienestar y competitividad de las empresas”.

Este importante reconocimiento, se da gracias al proyecto de ‘Humanización de la Organización’, mediante el cual se ponen en práctica las nuevas tendencias de flexibilidad laboral y adicionalmente, tienen en cuenta las motivaciones y anhelos personales de los colaboradores, para la toma de decisiones y ajuste de entornos de trabajo.

La historia está en Armenia, donde un joven que estuvo preso en la cárcel San Bernardo de esa ciudad, gracias al apoyo de una fundación musical presentó su trabajo discográfico denominado “La suerte de un Recluso”

La Fundación Talento Cafetero FUNTACA, ganadora por el departamento del Quindío de la convocatoria Celebra la Música 2023 del Ministerio de Cultura con el proyecto “la fundación talento cafetero celebra la música con la población vulnerable”, realizó tres conciertos en la cárcel de mujeres, en el hogar del anciano El Carmen y en la Universidad del Quindío.

En el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la Universidad del Quindío, presentaron la producción discográfica de los ganadores del Festival artístico Talento Sin Fronteras, realizado por la fundación en la cárcel de hombres de Armenia con el apoyo del Inpec.

Nicolás Villalba el ganador del primer puesto del festival Talento Sin Fronteras habló con Caracol Radio sobre la música como su camino de redención dentro de la cárcel, para su vida, para su familia y para su libertad.

La Suerte de un Recluso, Con esta canción y composición Nicolás ganó el primer lugar del concurso y señaló “esta canción refleja todo lo que he vivido, cuando me capturaron, llegué a la cárcel, lo vivido dentro del centro penitenciario y luego cuando salí del centro de reclusión, es una vivencia personal pero que refleja lo que viven la mayoría de personas que están privadas de la libertad”

Nicolás ahora con este disco tiene nombre artístico “Big Mike” con el que quiere salir adelante a través de la música, tiene el apoyo de su familia, de sus hijos, de su esposa y con la asesoría de la fundación musical espera triunfar y salir adelante.

Aunque ya recuperó su libertad envió un mensaje “, pero para toda persona que esté pasando por la cárcel, háganlo con amor, puede sonar paradójico, la vida de la delincuencia solo tiene dos opciones, un cementerio y una cárcel, pero si llegan allá hay que aprender para cambiar, la vida es una sola”

En deportes, la Policía del Quindío le entregó un reconocimiento y una placa a la reina del BMX, Mariana Pajón que participó en los Juegos Nacionales por dejar el nombre de Colombia en lo alto.

Viernes 24 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío