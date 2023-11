La intervención a la Essmar no es un capricho y se mantiene con EPM: Superservicios

Santa Marta

Calificando la gestión de la Essmar como positiva y con destacados avances, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, afirmó que la recuperación ha sido notoria y que debido a ese cambio por ahora no se define el levantamiento de posesión del prestador EPM.

Durante la presentación de los avances en la prestación del servicio por parte de EPM, luego de un año al frente de la Essmar, el Superservicios reconoció los resultados presentados por el apoderado del agente especial, Hernán Ramírez Ríos; y el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo.

“Se notan los avances en la operación de la empresa y en su recuperación. Como superintendencia evaluaremos este informe del que depende cualquier decisión sobre la continuidad de EPM como agente especial. Me interesa que se garantice la continuidad del servicio y el mejoramiento de la empresa”

Sobre la toma de posesión de la Essmar, Dagoberto Quiroga manifestó que “tampoco hemos considerado levantar la intervención de la empresa porque las causales no han desaparecido. No podemos actuar de manera apresurada. Sabemos que no nos podemos quedar con la Essmar y, por ello, hay que hacer un acuerdo con los gobiernos nacional, departamental y local para devolverla, pero consideramos que aún no es tiempo”.

PRESENTARÁN INFORME A NUEVOS MANDATARIOS

Sobre esta decisión, el Superintendente anunció reuniones con los mandatarios electos de Santa Marta y Magdalena para presentar la situación de la empresa y las posibilidades para su total recuperación, antes de devolverla al distrito.

En su intervención, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, también destacó los resultados de la Essmar, y expresó que estará atento a la decisión que tome la Superservicios sobre la continuidad de la empresa como agente especial, en el marco de la función discrecional que tiene la superintendencia frente a las empresas bajo su intervención.

Por su parte, Hernán Ramírez Ríos, apoderado del agente especial de la Essmar, informó que “con las estrategias implementadas se ha logrado la disminución del déficit hídrico total que sufre Santa Marta con la recuperación de 220 litros por segundo de agua. También realizamos mantenimiento estructural de los pozos, mejorando la prestación del servicio de acueducto. Sobre la calidad del agua, logramos llegar a niveles que garantizan que el agua que sale de nuestras plantas es potable, confiable y segura.