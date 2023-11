Play/Pause El Pulso del Fútbol, 27 de noviembre de 2023 41:39 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1701112104458/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la victoria de Nacional ante el América y el título de la Copa Colombia. Juan Felipe dijo: “El equipo que aún jugando mal, le va mejor en los resultados en los últimos 30 años, es Nacional. Por eso yo digo que tiene jerarquía. Medellín cuando está en crisis pelea descenso, cuando Nacional está en crisis juega finales”. Sobre el tema César agregó: “Por un penalti en la Copa, Nacional no está en crisis, entonces yo por eso no hablo de jerarquía. Si sale campeón del torneo me quito el sombrero y le digo que sí tiene jerarquía”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook