Alcalde de Guática ofrecería $10 millones para deuda y funcionamiento de Bomberos

Pereira

La crisis continúa para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guática, donde llevan tres meses sin contrato, lo que significa que no han recibido su pago y tampoco han podido cumplir con los gastos de funcionamiento.

De acuerdo con Alejandro Arango Macías, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, quien ha acompañado la situación, el alcalde de Guática ofreció un acuerdo por 10 millones de pesos para lo que resta del año, desconociendo los tres meses que han pasado sin pago de nómina, y los requerimientos de implementos, gasolina y documentación de los vehículos para su movilidad.

“El alcalde sigue sin dar respuestas claras a los bomberos de Guática y a los guatiqueños, no entendemos por qué el pago va hasta agosto, llevan el resto del año sin contribuirle a los bomberos, sin pagar su nómina, su seguridad social, el combustible, herramientas, equipos, mantenimiento y todo lo que requiere una institución bomberil para cubrir los servicios esenciales y no esenciales. El alcalde no está dimensionando que está poniendo en riesgo a toda la comunidad y a las personas que transitan por las vías de Guática, allí no solo se atienden incendios, sino accidentes de tránsito, rescate de animales, incendios de capa vegetal y forestales, inundaciones, deslizamientos, movimientos en masa, una cantidad de emergencias y no entendemos el por qué el alcalde tiene frenados los recursos”, expresó el director de Bomberos de Pereira.

Dio a conocer que se están adelantando reuniones con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría Departamental, para buscar soluciones a esta situación, teniendo presente que es del orden de la Alcaldía de Guática el sostenimiento de este grupo de socorro.

Por otra parte, el diputado electo, Pablo Giordanelli, quien ha acompañado a los bomberos, aclaró la situación frente al último ofrecimiento que hizo el alcalde.

“Al alcalde se le hizo una propuesta económica por $130 millones y la hicieron por $70 millones, entonces dejamos de contratar bomberos o les pagamos como si estuvieran pidiendo, arriesgue su vida, sus pulmones, su familia y su integridad, pero ya sabe que el trabajo es por menos del mínimo porque no alcanzó. Son personas que están cumpliendo unas labores, que reciben órdenes, que tienen un nivel de capacitación para atender las emergencias, ahí es donde se está haciendo el reclamo. Llegaron bomberos de todo el departamento a apoyar a los bomberos de Guática, todos son conscientes de que, donde no haya bomberos contratados dos meses, puede morir una persona. Por qué no, decirle al alcalde que si se enciende la casa de al lado de él o la de un familiar, le gustaría que los bomberos estuvieran contratados; se gastó miles de millones en un parque que a la gente no le gustó y no va a tener para contratar a quienes atienden las emergencias, sacan a la gente de las avalanchas, atienden los accidentes de tránsito, sacan los heridos y los llevan a los hospitales. Le está dando un trato denigrante a los bomberos”, dijo el diputado electo de Risarlada.

La situación está en manos del alcalde, William David Soto Ramírez, de quien se espera entregue una solución que permita cumplir con las obligaciones pendientes y el funcionamiento de la estación por lo que resta del año.