Sebastián Montoya obtuvo el primer lugar en la Copa Racer de Portugal

Sebastián Montoya | Foto: Eric Alonso - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images / Eric Alonso - Formula 1

Sebastián Montoya cerró la temporada por lo alto, ocupando el primer lugar en la segunda prueba de la Copa Racer que se disputó en el Circuito de Estoril de Portugal. Junto a su compañero César Moreno, consiguieron un tiempo de 22:46.607 luego de 11 vueltas, con lo que se ubicaron como los mejores de la carrera que se llevó a cabo el domingo 26 de noviembre.

La competencia contó también con la particiapción de Maximiliano Restrepo y Juan Pablo Montoya, quienes también destacaron. El expiloto de la Fórmula 1, concluyó la carrera final en la tercera casilla del podio, tras completar 24 vueltas, mientras que Maxi terminó en el cuarto lugar.

En conversación con la W Radio, el piloto de 18 años dio sus impresiones posterior al triunfo. “Honestamente fue una carrera bastante buena. Nunca había manejado un turismo o algo así, entonces fue la primera vez. No conocía la pista entonces necesitaba aprender de ella y del carro”, afirmó.

“No largué muy bien por la secuencia que uno tiene que hacer con el clutch y el acelerador, diferente a lo acostumbrado, entonces perdí un par de posiciones. Me puse en ritmo y uno a uno comencé a superar y en el reinicio, luego del Safety Car, tuve la oportunidad de pasar a primero. Me fui y me enfoqué en tratar de abrir el ‘gap’ más grande que podía”, añadió respecto a los retos que enfrentó en esta última fecha.

La creación del Team Montoya ha pavimentado el camino de posibilidades en el escenario internacional. “Fue gracias al equipo PRM Racing que nos invitó y ellos nos ofrecieron esta carrera y la hemos pasado bastante bien. Entre los tres nos hemos ayudado mucho, mi papá nos ayudó en las prácticas y después en la clasificación, pero al final fue bastante chevere la experiencia”, señaló.

Futuro de Sebastián Montoya

Concluida su temporada debut en la Fórmula 3, en la que ocupó el decimosexto lugar en el campeonato de pilotos con 37 puntos, el colombiano se alista para el próximo año. A pesar de los incidentes y retos que tuvo que enfrentar, tendrá una oportunidad para seguir construyendo su camino hacia la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1.

“La meta para mí otra vez es Fórumla 3. La velocidad no es el problema, un poco de mala suerte y estrelladas afectaron los resultados y los puntos que podíamos obtener para el campeonato. He aprendido mucho de esos errores que cometí este año y voy a estar peleando el otro para ganar el campeonato”, concluyó.