El futuro es cada vez más incierto para los cafeteros de Colombia

Pereira

El sentir de los caficultores es que ha habido reuniones, foros, encuentros, declaraciones de buenas intenciones, pero lo que necesitan son hechos para pagar sus deudas, llevar el mercado a sus hogares, y hoy la gran mayoría de los compromisos que se han firmado en mesas de trabajo con el Gobierno y la Federación Nacional del gremio, se han quedado en buenas intenciones y no en acciones concretas.

Alexander Taborda, presidente de Dignidad Agropecuaria Colombiana, indicó que, en un balance realizado sobre las gestiones tanto de la organización como externas, el futuro es cada vez más incierto ya que no hay soluciones frente al bajo precio del grano, los costos de producción y la crisis que tiene al borde del cierre a varias cooperativas del país.

Play/Pause Alexander Taborda, presidente de Dignidad Agropecuaria Colombiana 00:59 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1701082419389/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sobre la democracia de la institucionalidad, otro punto del diálogo y balance del año cafetero indicó que es necesario que todas las organizaciones cafeteras estén informadas y que la Federación Nacional entregue los datos correspondientes a los requerimientos de los caficultores, para llegar a un solo acuerdo y entender, tanto la situación de la organización, como la de los cafeteros en el campo.

Play/Pause Alexander Taborda, presidente de Dignidad Agropecuaria Colombiana 00:28 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1701082507286/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Las controversias, aunque tiene un nivel de fundamento y se necesita claridad sobre cómo se ha manejado el fondo y la Federación, llevan a que se tengan posiciones diversas cuando lo realmente necesario en este momento es establecer soluciones sobre la coyuntura y salvar a las familias cafeteras antes de que se quiebren las cooperativas y que los campesinos deban renunciar a vivir del café. Lo que necesitan los caficultores es apoyo en este momento, no más mesas de diálogo y posibles acciones.

Play/Pause Alexander Taborda, presidente de Dignidad Agropecuaria Colombiana 00:53 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1701082964951/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Resaltó que la controversia entre los caficultores sobre el discurso de la Federación Nacional de Cafeteros y las soluciones a la crisis son válidos, pero en este momento lo urgente es la estabilidad del producto desde los insumos, el precio y la sostenibilidad de las familias cafeteras, por lo que se deben establecer prioridades y llegar a hechos concretos.

Play/Pause Alexander Taborda, presidente de Dignidad Agropecuaria Colombiana 00:58 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1701083077807/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En conclusión, se necesita una real solución, no un debate más, no un foro más, no una mesa de diálogo, sino acciones que estabilicen el precio del café, alivios que permitan atender las deudas de los cafeteros en el sistema financiero e intervención en los cultivos para que sigan produciendo más y mejor café aún con las condiciones del clima y esto se necesita ya, no en un futuro próximo que, para muchos caficultores, especialmente los pequeños, es incierto.