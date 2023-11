Avianca lamentó polémica respuesta a pasajero santandereano

Bucaramanga

A través de un comunicado de prensa, la aerolínea Avianca se pronunció sobre la polémica respuesta que una de sus agentes le dio a un pasajero santandereano que había perdido su vuelo Bogotá - Bucaramanga con el que pretendía asistir a una cita médica.

En el documento la aerolínea lamenta que la trabajadora le haya dicho al pasajero afectado que si fuera su papá o una persona importante le ayudaría.

“Sabemos que esto no es excusa y lamentamos el manejo equivocado que tuvo con nuestro cliente. Somos conscientes de que su comunicación no refleja nuestra promesa de servicio y que además no representa a nuestros más de 14.000 colaboradores que se levantan todos los días para conectar este país”, dijo Avianca.

El hecho que quedó grabado en un vídeo ha generado el rechazo de los colombianos y la solidaridad con el pasajero afectado. Sobre lo ocurrido también agregó Avianca que actualmente tiene a 453 personas en entrenamiento para la temporada alta.