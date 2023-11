Así podrá eliminar su cuenta de Threads sin borrar su Instagram

Como aplicación, Threads fue lanzada a inicios de julio y en las primeras 24 horas logró llegar a un total de 70 millones de usuarios. Pese a esto, la aplicación no ha terminado de instaurarse en la sociedad digital, y aunque X ha tenido distintas actualizaciones que no han sentado bien dentro de la opinión popular, sigue dominando como una de las redes sociales más importantes de la actualidad.

Una de las características que poco o nada gustó de la aplicación fue el hecho de que si desea eliminar su perfil, directamente eliminaría su perfil de instagram, ya que estas cuentan una vinculación directa.

Entendiendo la problemática, tanto el director de Instagram Adam Mosseri como el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunciaron poco después del lanzamiento de la aplicación que estarían trabajando para implementar la opción que permitiría a los usuarios eliminar su cuenta sin afectar su perfil de Instagram.

¿Cómo desactivar Threads?

La función de desactivar o eliminar su cuenta ya está habilitada en la sección de configuraciones dentro de la propia aplicación; debe de acceder a las configuraciones, luego pulsar en el botón “Cuenta” y allí verá la opción “Eliminar o desactivar perfil”.

La única penalización que debe tener en cuenta si desea eliminar su perfil es que no podrá volver a crear otra cuenta en la aplicación, al menos hasta que pasen tres meses.

La actualización que por fin trabajo la opción que gran parte de los usuarios pedían también introdujo otras novedades. Antes, si usted se encontraba en otras aplicaciones de Meta como Facebook o Instagram en algunos momentos podía ver publicaciones de Threads por medio de un carrusel de texto o imágenes.

Todo esto ocurría incluso sin desearlo, al momento en que usted realizaba una publicación, la aplicación, según sus algoritmos, la presentaba por los feeds de otros usuarios en otras plataformas.

Con la última aplicación cada usuario podrá decidir si sus publicaciones aparecen o no en otras redes sociales, sin embargo, esta es una opción voluntaria y no impedirá que de vez en cuando en su Facebook o Instagram aparezcan publicaciones de personas de Threads que probablemente no conozca.

¿Qué es Threads?

Es una aplicación que funciona en complemento con Instagram, por lo cual para acceder es necesario estar registrado en dicha red social, ya que tendrá la posibilidad de transferir su mismo perfil, con los mismos seguidores, sin necesidad de volver a ingresar sus datos personales y hacer todo el protocolo que suele ser un poco tedioso.

Forma correcta de pronunciar ‘Threads’

Entre tanto, través de la red social TikTok, varios usuarios han venido publicó un video en donde explica detalladamente cómo pronunciar de una forma correcta el nombre de esta nueva aplicación.

Inicialmente, comentó que muchas personas lo han pronunciado como ‘Treds’, a lo cual dijo que había una técnica muy sencilla para lograr pronunciarla de manera perfecta.

El truco consiste en dividir la palabra en dos sonidos, el primero debe ser el de la ‘T’ y la ‘H’, la cual se hace manteniendo la lengua pegada a los dientes dejando salir un poco de aire y el segundo la expresión ‘Reds’, la cual se debe decir con la ‘R’ en inglés y el resto en español.