Cómo pronunciar correctamente ‘Threads’ la nueva red social que quiere competir con Twitter

El pasado miércoles 5 de julio, se anunció el lanzamiento de la aplicación ‘Threads’, una plataforma que tiene un uso similar a Twitter y la cual busca competir directamente con esta, puesto que Elon Musk ha puesto diversas restricciones en su app que no han sido del agrado de sus usuarios.

Esta nueva aplicación funciona en complemento con Instagram, por lo cual para acceder es necesario estar registrado en dicha red social, ya que tendrá la posibilidad de transferir su mismo perfil, con los mismos seguidores, sin necesidad de volver a ingresar sus datos personales y hacer todo el protocolo que suele ser un poco tedioso.

Cabe resaltar, que en tan solo siete horas de lanzada ‘Threads’, logró 10 millones de descargas, información que fue compartida por el propio Mark Zuckerberg, quien se mostró asombrado por tal suceso. No obstante, al ser una app nueva, los usuarios han compartido diferentes dudas al respecto. Una de las más recurrentes es sobre cómo se pronuncia el nombre, por eso aquí le contamos la manera correcta.

Forma correcta de pronunciar ‘Threads’

A través de la red social TikTok, el usuario Andrés en Inglés, quien crea contenido para los usuarios que buscan perfeccionar su inglés, publicó un video en donde explica detalladamente cómo pronunciar de una forma correcta el nombre de esta nueva aplicación.

Inicialmente, comentó que muchas personas lo han pronunciado como ‘Treds’, a lo cual dijo que había una técnica muy sencilla para lograr pronunciarla de manera perfecta.

El truco consiste en dividir la palabra en dos sonidos, el primero debe ser el de la ‘T’ y la ‘H’, la cual se hace manteniendo la lengua pegada a los dientes dejando salir un poco de aire y el segundo la expresión ‘Reds’, la cual se debe decir con la ‘R’ en inglés y el resto en español. A continuación le dejamos el video que lo explica.

Curiosidades de la aplicación ‘Threads’

Sobre la aplicación, diversos usuarios se han dado cuenta que carece de cosas con las que Twitter si cuenta, le contamos algunas de las más significativas:

La app no tiene hashtags ni mensajes: Se trata de funciones que son bastante comunes en otras redes sociales, razón por la cual causó sorpresa en las personas que accedieron. La plataforma no tiene soporte para los hashtags y no se puede interactuar con otras personas a través de mensajes.

En una hora logró un millón de usuarios: Como se mencionó en un inicio, Mark Zuckerberg publicó que en tan solo 7 horas la aplicación logró 10 millones de descargas, lo cual es un récord y todo gracias a la popularidad que ha tenido la polémica con Twitter.

No se pueden subir GIFs: En Twitter era muy normal interactuar con los trinos comentando GIFs, fotos y videos. Sin embargo, ‘Threads’, no soporta los primeros. Lo que se piensa a raíz de diferentes especulaciones es que aún le falta un poco de desarrollo, así que solo hay que esperar a las actualizaciones que dispongan.