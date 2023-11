Se buscan alternativas para el normal funcionamiento del Colegio Emiliani de Tunja

Tunja

La situación de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani parece una historia de nunca acabar. Mientras el padre Jenaro Antonio Espitia Ordoñez, rector del colegio, señala que va a cerrar la institución por falta de recursos, desde la Secretaría de Educación de Tunja afirman que el convenio para el 2024 está asegurado.

El directivo de la Institución Educativa asegura que la solución a la crisis por la que estaría atravesando el Emiliani está en la eliminación de la estampilla que hace parte del convenio que se realiza cada año con la Alcaldía de Tunja, la cual le generaría mayores recursos para su funcionamiento.

“Es necesario que quiten ese rubro por el déficit económico que tenemos que al momento es de $880.000.000 de lo que se ha llevado en las estampillas, realmente no se puede continuar de esta manera, sobre todo para este tipo de educación. La salida sería quitar el cobro de las estampillas o que se cambie el tipo de contrato que se tiene actualmente para que no haya cobro de estampillas, pero que no es suficiente eso, sino que hay que inyectarle una ayuda económica, exactamente por el desfase que tenemos hasta el momento”, indicó Espitia Ordoñez.

El rector del Colegio Emiliani indicó además que actualmente no se cuentan con los recursos económicos suficientes para continuar con las labores educativas para los más de 1.400 estudiantes con los que cuenta la institución.

“La problemática que tenemos en este momento en la institución educativa es que no se tienen los recursos necesarios para poder continuar con esta labor educativa, es decir, que tenemos unos cobros de estampilla que desde el 2017 ha sido del 4% y que a partir del 2021 ha sido de un 6%, de tal manera que lo que se incrementa anualmente, que a veces ha sido en los años anteriores 2%, de pronto 3.8% y últimamente solamente 4%, realmente genera un desequilibrio en la prestación del servicio. Sabemos que este año el aumento del salario mínimo fue un 16% y a nosotros el aumento fue un 4%, realmente se genera un desequilibrio económico muy grande para poder continuar con esta labor educativa”, agregó.

Padres de familia, alumnos y exalumnos protestaron frente a la Alcaldía de Tunja / Foto. Caracol Radio Ampliar

La respuesta de la Secretaría de Educación de Tunja

El secretario de Educación José Alberto Moreno Villamil recalcó que durante el proceso de empalme con el nuevo gobierno se solicitará que para el 2024 se mantenga el convenio que se ha tenido en los últimos años.

“El empalme que ya va a empezar en próximos días le vamos a sugerir, de manera muy respetuosa, al nuevo gobierno que mantenga el convenio con el Colegio Emiliani que es importante, pero que además mantenerlo, con el Ministerio de Educación ya se gestionaron los recursos adicionales del 9.2% para sustentar ese convenio. De otra parte, también el señor Secretario de Hacienda de Tunja se comprometió a llevar a cabo una nueva reunión el 29 de noviembre para mirar unos temas de la estampilla”, indicó Moreno Villamil.

El secretario indicó que “el municipio invierte 6.000 millones de pesos al año en esta institución, casi $4.000 en docentes y $2.000 en pago del servicio educativo. También hay la posibilidad de mirar como las estampillas el otro año no se apliquen de acuerdo a una nueva modalidad contractual que le vamos a proponer a la nueva administración, que queremos que el convenio continúe, que nos parece educación muy importante, muy relevante”, dijo.

Además, el secretario profundizó sobre el pago de estampillas y las peticiones hechas por el padre Jenaro Antonio Espitia, rector del colegio.

“El Impuesto Tributario en la ciudad de Tunja tuvo modificaciones en el 2021 que se empezaron a aplicar en el 2022 y es que quien contrate con Tunja, no solo el Emiliani, sino cualquier persona, un ingeniero, cualquier firma, pues debe pagar unas estampillas de adulto mayor, otras estampillas de diferentes conceptos que suman un porcentaje importante, eso no es del resorte de nosotros, pero el señor Secretario de Hacienda explicó habló en la reunión y se abrieron caminos, o sea no es solo con el Emiliani, es con quien contrate con Tunja. Es que entre el municipio y el Emiliani hay un acuerdo de voluntades desde hace varios años y el padre planteaba que con la aplicación de estas estampillas se reducía el margen de ganancia, por eso este año se hizo un incremento del 4% y para el otro año se sugiere que sea del 9.2%”, agregó.

Actualmente la institución educativa tiene una deuda del impuesto predial, por lo que se tendrá que retirar un literal que hace referencia a que el predio tiene un beneficio, siempre y cuando, estén al día. Por tanto, se retirará con el fin de que el colegio Emiliani pueda ser beneficiado para los pagos del año 2024.