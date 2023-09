Pecci: En diciembre estaría listo el principio de oportunidad para “cerebro” del crimen

JUDICIAL

La Fiscalía reveló que en diciembre se conocerá si se le otorga o no el principio de oportunidad a Francisco Luis Correa, el hombre que planeó todo el andamiaje del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una playa de Barú.

Advirtió la Fiscalía que Francisco Luis Correa, es merecedor del beneficio judicial porque entregó información que permitió a las autoridades colombianas la captura de miembros de la organización que ordenaron y financiaron ese asesinato.

“Ya depende del grupo de terminaciones anticipadas, del grupo de principio de oportunidad en convocarme a los comités respectivos, en aras de exponer el caso y posteriormente ya será el fiscal General de la Nación, de acuerdo a su estudio minucioso. Los principios de oportunidad en esta administración no están tardando porque se les da un trámite más célere, en aras de que, el postulado, pues se es merecedor de un principio de oportunidad se aplique de manera inmediata. (…) Estaríamos máximo para cumplir antes del 5 de diciembre porque tengo otro que se presentó anteriormente y ya está en revisión de despacho…

Tras la confesión y la de Francisco Luis Correa, los narcos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, aceptaron cargos y admitieron que participaron en la planeación del asesinato.

Margaret Lezeth Chacón, esposa del narco Andrés Felipe Hoyos, se escondía en El Salvador, habría facilitado la camioneta de su propiedad en la que se transportaron los insumos para los sicarios del fiscal Pecci.

en abril de este año, Francisco Luis Correa, pidió perdón a la familia Pecci, a la justicia, a Colombia y a Paraguay por su actuar delictivo.

“no pensé que con esto íbamos a causar tanto daño, no medí las consecuencias, me arrepiento de corazón y ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir ni a hacer un daño a cualquier persona de cualquier nacionalidad”.

Correa Galeano reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.