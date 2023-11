Minvivienda descartó incremento del 300% en impuesto predial

Cartagena

La Ministra de Vivienda, Catalina Velasco, se refirió en Cartagena sobre algunas críticas que ha recibido el Gobierno por el posible incremento del impuesto predial en el país en un 300%.

Desde la capital de Bolívar la funcionaria aclaró que el proyecto de ley impulsado por su cartera, lo que pretende es regular el alza del gravamen en poblaciones donde el catastro se encuentra desactualizado, en un periodo superior a los cinco años.

“Comprendamos bien lo que está sucediendo, es importante saber que la reactivación en materia de vivienda se hace a través del programa Mi Casa Ya, que la preasignación de subsidios nos va a permitir generar nuevas iniciaciones y que no va a subir el predial al 300%, eso es una mentira; eso es algo que no hemos sabido leer, que no hemos sabido comprender, que no hemos sabido divulgar”, manifestó.

Velasco agregó que los constructores tienen pleno conocimiento de que la subida exagerada del impuesto no está contemplada, y pidió una mejor interpretación de la iniciativa.