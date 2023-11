Mayra Ramírez sobre su regreso triunfal al Levante: “Han sido dos meses difíciles”

Mayra Ramírez, delantera colombiana del Levante de España, regresó por todo lo alto a la Liga F, luego de haberse perdido el inicio de la temporada tras una lesión sufrida posterior al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. La atacante ha marcado tres goles en dos partidos disputados con su club, siendo pieza clave en ambas victorias.

Sobre sus dos anotaciones ante el Valencia este domingo, Mayra destacó: “Muy contenta, era un partido que teníamos que seguir sumando y para el equipo era importante tener los tres puntos”.

🔙🦸🏾‍♀️ Mayra Ramírez



"Han sido dos meses difíciles. La eliminatoria del Mundial, la lesión, la Champions... Ahora ya he pasado este mal trago"



"Mis compañeras, fisios, técnicos y la familia me apoyaron para volver de esta forma. Ahora a seguir construyendo el futuro"



🐸 pic.twitter.com/WZjv11u7Hh — Levante UD Femenino (@LUDfemenino) November 14, 2023

Entretanto, de su regreso a los campos de juego, comentó: “contenta de volver, han sido dos meses difíciles donde mis compañeras, los fisios, el cuerpo técnico, mi familia y Dios me apoyaron para volver de esta forma, y bueno, ahorita es importante aportar mi granito de arena para seguir construyendo como lo estamos haciendo”.

Haciendo un balance de lo que fue su tiempo fuera de las canchas, dijo: “fueron golpes difíciles durante este proceso, la Eliminatoria del Mundial, la lesión, la caída de Champions. Te hace pensar en muchas cosas, te hace recapacitar en qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y estos dos meses te ayuda a pasar ese mal trago y a volver de una mejor forma”.

Y añadió: “el descanso también me ayudó para estar con mi familia un poco más a la distancia, con mis compañeras, compartir un rato más por fuera y no pensar tanto en el fútbol. Veníamos de dos años de no estar en vacaciones y nada, el descanso ayuda a estar un poco más tranquila”.

Buen momento a nivel personal y colectivo

Mayra resaltó su buen momento y el de todo el equipo. “Yo siempre he dicho que el trabajo da sus frutos, también es gracias al equipo que está en buen nivel. Cualquier jugadora puede estar ahí y lo bueno es aportar el granito de arena para construir en el futuro”.

Finalmente, comentó: “Siempre es bonito jugar en el Ciutat, pero también queremos seguir construyendo, creo que era un partido para tener tres puntos, seguir creciendo como equipo. Creo que es un equipo que quiere seguir creciendo, quiere seguir ganando partidos, quiere tener tres puntos. Veremos a final de temporada que conseguimos, pero es un equipo que está luchando por estar ahí”.