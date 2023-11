El incremento de peso es la principal causa de diabetes: Médico experto en la enfermedad

La diabetes es una de las enfermedades que genera preocupación a nivel mundial. Esto se relaciona con que en las últimas tres décadas ha aumentado considerablemente, según la OPS, la prevalencia de la diabetes tipo 2 en países de todos los niveles de ingresos.

Por otra parte, se ha encontrado que a nivel mundial la diabetes afecta de 10 adultos a uno. Pero, además, en el 90% de los casos estas personas padecen diabetes tipo 2.

En Caracol Radio estuvo el doctor Carlos Salamanca, médico y gerente para asuntos de diabetes de Sanofi. El experto en salud indicó que “el incremento de peso es la principal causa de diabetes. El sobrepeso y la obesidad tienen una correlación con la diabetes. No obstante, esta enfermedad se puede prevenir con buenos hábitos alimenticios”

Síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2

Los síntomas de la diabetes dependen del nivel de glucosa sanguínea. Es posible que algunas personas no presenten síntomas, especialmente si tienen prediabetes, diabetes gestacional o diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a aparecer rápido y a ser más intensos.

La Clínica Mayo ha alertado que la ciudadanía debe prestar atención a los siguientes síntomas para identificar que posee la enfermedad:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

Causas de la diabetes tipo 1 y tipo 2:

Pese a que la diabetes tipo 1 y tipo 2 han sido identificadas desde hace ya varias décadas, aun la ciencia no ha podido determinar la causa de esta patología. Así lo aclara la Clínica Mayo: “La causa exacta de la mayoría de los tipos de diabetes se desconoce. En todos los casos, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo. Esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina. Ambas clases de diabetes, tipo 1 y tipo 2, pueden causarse por una combinación de factores genéticos y ambientales. No se conoce realmente cuáles son estos factores.

