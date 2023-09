Diabetes mellitus: Qué es, síntomas, causas, cuándo preocuparse e ir al médico

La diabetes, de acuerdo a la OPS, es una patología crónica que se caracteriza porque los pacientes tienen niveles elevados de glucosa en su sangre. Es decir, las personas tienen un alto porcentaje de azúcar en la sangre. Sin embargo, el no cuidarse puede llevar a complicaciones que afecten de manera considerable la vida de los portadores.

“Con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”, reveló la OPS.

Hoy en día, según la OPS, en cualquier parte del mundo los ciudadanos pueden tener fácilmente acceso a un tratamiento de esta patología. Esto implica que pueden conseguir insulina, la cual es necesaria para la supervivencia.

Por otro lado, al ser una enfermedad que ha aumentado su presencia en el mundo, todos los países han acordado un objetivo que busca frenar el aumento de la diabetes y la obesidad para 2025.

Tipos de diabetes:

La diabetes es también conocida porque implica varios tipos, la diabetes 1 y la dos. Sobre la diabetes tipo 1 se ha revelado que es frecuente en los jóvenes, por lo que se le llama como diabetes juvenil. Aunque también es conocida como diabetes insulinodependiente. “Es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo”, indicó la OPS.

La diabetes tipo dos es la más común en adultos. Al respecto, la OPS ha aclarado que se presenta “cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina”.

Además, se ha identificado que se ha presentado una prevalencia de la diabetes tipo 2 en las últimas tres décadas y que ha aumentado su presencia en todos los países del mundo, esto sin importar los niveles de ingresos.

Aunque la diabetes tipo 1 es más cómun en los pequeños del hogar, se puede presentar a cualquier edad. Lo mismo ocurre con la tipo 2. No obstante, recientemente se ha evidenciado el aumento de casos de diabetes tipo 2 en niños.

Síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2

Los síntomas de la diabetes dependen del nivel de glucosa sanguínea. Es posible que algunas personas no presenten síntomas, especialmente si tienen prediabetes, diabetes gestacional o diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a aparecer rápido y a ser más intensos.

La Clínica Mayo ha alertado que la ciudadanía debe prestar atención a los siguientes síntomas para identificar que posee la enfermedad:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

Causas de la diabetes tipo 1 y tipo 2:

Pese a que la diabetes tipo 1 y tipo 2 han sido identificadas desde hace ya varias décadas, aún la ciencia no ha podido determinar la causa de esta patología. Así lo aclara la Clínica Mayo: “La causa exacta de la mayoría de los tipos de diabetes se desconoce. En todos los casos, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo. Esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina. Ambas clases de diabetes, tipo 1 y tipo 2, pueden causarse por una combinación de factores genéticos y ambientales. No se conoce realmente cuáles son estos factores.