Jersson González: “Tres equipos de la A han preguntado por mí”

Jersson González es otro de los jóvenes entrenadores que tiene el fútbol colombiano. El caleño de 48 años, que ha estado al mando de las divisiones inferiores del América de Cali, tuvo su último paso en Llaneros, club donde cumplió con buenos resultados en el Torneo de Ascenso, pero no logró subir a la Primera División en año y siete meses al frente del club de Villavicencio.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, González se refirió a la posibilidad que tiene de llegar al Deportivo Pasto, equipo que se despidió de Flabio Torres. Respondiendo a la pregunta, también reveló que otros dos clubes de la A han preguntado por él.

“Faltan cositas por aclararse (con el Pasto). He tenido, gracias a la buena labor que se hizo en Villavicencio, dos clubes más han estado preguntando por mí, fueron tres equipos de la A que han preguntado por mí”, comentó el entrenador, quien además dio a conocer que ya se recuperó de la enfermedad que padeció.

Sobre si está preparado para dirigir al América, club del que es hincha, comento: “No solamente al América, sino cualquier institución. Nadie nace aprendido, siempre toda persona necesita una parte de confianza. Hay gente que no cuenta con esa suerte para tratar de que le den a uno la confianza. Siempre he dicho que los equipos en el país no creen mucho en los técnicos colombianos, esa es mi manera de expresarme porque mucha gente le da miedo decir. Pero nos merecemos ese voto de confianza”.

Por su parte, sobre el crecimiento que ha tenido como entrenador, dijo: “Todos los partidos, cada entrenamiento le da a uno una capacidad de asumir cosas diferente y entender más el juego, uno piensa que lo entiende y después se da cuenta de que no es así. El torneo de la B es uno de los más duros que hay, es muy competitivo y prepararse con el grupo de trabajo, es de constante crecimiento, cambia uno. Cuando no le han pasado esta clase de situaciones uno lo ve diferente, peo en cada partido me fui poniendo mejor”.

Finalmente, habló de Lucas González, entrenador del América. “Es un gran entrenador, una persona capacitada, es un equipo que juega bien al fútbol y uno debe tener las herramientas y creo que las tiene todas para que el equipo juegue de la manera como juega. Es cuestión de estar preparado y de tener las herramientas. Esperemos que le vaya bien, porque gana el fútbol. El resultado siempre es lo que la gente más ve, porque somos resultadistas, pero esperamos que el proceso se lo den”.

Escuche la entrevista completa