Cero y van once: otro equipo se queda sin entrenador antes de terminar el año

Concluyó la fase regular de la liga colombiana y previo al inicio de los cuadrangulares, una víctima más se une a la larga lista de entrenadores que se despidieron de su puesto en esta temporada. Deportivo Pasto se quedó sin cupo y sin director técnico, pues tras largas negociaciones, Flabio Torres se retira del cargo en su tercer paso por el club.

Dirigió 116 partidos entre 2021 y 2023, donde estuvo cerca de llevar al equipo a la Copa Sudamericana. Se va dejando mejor parado al cuadro nariñense en el descenso. Los directivos siguen en busca de su reemplazo y ya se filtran algunas de sus opciones.

El ibaguereño es el número once en unirse a los estrategas que se retiraron de su cargo en la clausura. El primero fue Alberto Suárez, quien abandonó Envigado en la segunda fecha. Posteriormente, el “Bolillo” Gómez del Junior y Mario García de Boyacá Chicó, se despidieron en la jornada 5.

Luego de la fecha seis y siete, Néstor Craviotto del Atlético Huila, Pompilio Paéz de Jaguares y Juan Cruz Real de Tolima, ampliaron la lista antes de llegar a la mitad del todos contra todos.

Alexis Márquez dejó al Atlético Bucaramanga en la decimocuarta jornada y William Amaral quien a pesar de acercar al Atlético Nacional a la clasificación, se despidió junto con su cuerpo técnico y a la par de Hubert Bodhert que lo logró meter a Independiente Santa Fe en la semifinal, dijeron adiós en la fecha 16.

Los más recientes habían sido Pedro Sarmiento quien en la decimoctava fecha dio por terminado su vínculo laboral con el Once Caldas junto con seis jugadores y Alejandro Restrepo, del Pereira, que no prolongó su contrato. Ahora, para superar la marca de los diez, Flabio Torres amplía la lista para un total de once entrenadores que no lograron cumplir con las exigencias de la Liga colombiana.

Deportivo Pasto ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo técnico y entre los principales candidatos para reemplazar al entrenador están Hubert Bodhert, Alexis Márquez y Alberto Suárez.