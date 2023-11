Dumek Turbay y Yamil Arana, preocupados por suspensión de dragados en Canal del Dique

Cartagena

Yamil Arana y Dumek Turbay, próximos mandatarios de Cartagena y Bolívar a partir del 1 de enero de 2024, mostraron su preocupación por la decisión del Juzgado Quinto Laboral del Circuito que ordenó suspender provisionalmente las actividades de dragados en la desembocadura del Canal del Dique.

El primero en pronunciarse fue el gobernador electo de Bolívar, Yamil Arana, a través de su cuenta de X, quien invitó a Dumek Turbay a aunar esfuerzos con el propósito de proteger la inversión del megaproyecto.

“Increíble lo que está pasando con el Canal del Dique. Invito al doctor Dumek Turbay, alcalde electo de Cartagena que aunemos esfuerzos para proteger esta gran inversión, nuestro departamento y la ciudad lo necesitan. Este es el proyecto de recuperación ambiental más importante del país”, aseguró Arana.

Luego, el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, respondió a esta publicación asegurando que ya presentía la decisión y afirmó que se “pondrá la 10″ para sacar adelante el proyecto que beneficiará a la capital de Bolívar.

“Lo presentí. Hace un año la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suspendió la APP por ‘volarse’ las consultas previas. A lo largo de este proceso hubo 16, todas, al parecer, resueltas. Gobernador Yamil Arana, le cuento que nos tocará ponernos “la 10″ por este proyecto, y no porque crea que las comunidades no tengan derecho a sus derechos, sino porque las obras del Canal del Dique son absolutamente NECESARIAS no sólo para recuperación ambiental de la bahía de Cartagena y el PCIDR, sino para el bienestar de muchos municipios de dos departamentos, Bolívar y Atlántico”, expresó Turbay en su cuenta de X.