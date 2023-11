¿Qué pasa si se cepilla los dientes con bicarbonato? Todo lo que debe saber

El bicarbonato de sodio ha sido por mucho tiempo un producto milagroso. Es de gran ayuda en la repostería, para reemplazar el polvo para hornear, en la ropa, pues ayuda a blanquear y quitar machas difíciles, y hasta es de gran ayuda para los malos olores y la desinfección de frutas y verduras.

Se trata de un producto económico y de fácil acceso muy versátil y con una larga lista de beneficios para muchas situaciones. Otro gran uso común es en la limpieza dental, pues muchos aseguran que ayuda a blanquear los dientes, pero, ¿qué dicen los odontólogos y expertos sobre este uso del bicarbonato? Se lo contamos.

¿El bicarbonato de sodio es bueno para la higiene dental?

El bicarbonato es un ingrediente que tiene miles de beneficios, incluso para los dientes. Así lo señala, en su artículo para HealthLine, la dentista Jennifer Archibald que hace parte del departamento de odontología del Hospital de Niños de Boston y de la Escuela de Medicina Dental de Harvard.

De acuerdo con Archibald, bañarse los dientes con bicarbonato tiene varias ventajas comprobadas científicamente para la higiene dental. Sin embargo, la especialista también advierte que en su empleo debe tenerse en cuenta ciertas medidas para no causar daños o afectaciones en las encías o dientes.

Estas son las ventajas comprobadas científicamente que destaca Archibald sobre el uso del bicarbonato de sodio:

Reduce la placa y la gingivitis: cuando se cepilla los dientes con bicarbonato, los granos de este polvo ayudan a interrumpir la biopelícula que se puede crear sobre los dientes. Además, ayuda a reducir las bacterias y previene daños en las encías. Puede reducir las bacterias: según explica Archibald, las bacterias necesitan condiciones más ácidas para prosperar en la boca. En un estudio de 2017, se demostró que hacer enjuagues bucales con bicarbonato y agua, ayuda a que el pH de la boca aumente, lo que hace que sea menos ácida. De esta manera dificulta la aparición de bacterias que pueden causar problemas mayores como las caries. Blanquear los dientes: el bicarbonato tiene propiedades blanqueadoras naturales que han demostrado ser eficaces para eliminar manchas en los dientes. Por esta razón, muchas pastas dentales comerciales han comenzado a añadir este ingrediente en sus productos.

Sobre las desventajas de este producto, Archibald advierte dos aspectos negativos de su uso. Por un lado, señala que en varios estudios se ha demostrado que el blanqueamiento con este producto puede ser de baja intensidad. Esto quiere decir que, si bien puede ayudar a reducir el color amarillo, no es tan eficaz como otros productos en el mercado.

En cuando a su otra desventaja, la dentista señala que este producto no puede reemplazar la pasta de dientes porque no contiene flúor. De acuerdo con la Asociación Dental Americana, el flúor cumple una tarea vital en la prevención de las caries dentales, por lo que no puede faltar en una rutina de limpieza dental.

¿Cada cuánto se puede utilizar el bicarbonato de sodio?

La Revista de la Asociación Dental Americana afirma que, idealmente, se puede usar el bicarbonato de sodio máximo una vez al día. El resto del tiempo, debe acompañarse la limpieza dental con una buena pasta de dientes.