Liga de karate insiste en incumplimiento por parte del IDER

Ante el pronunciamiento del Instituto de Recreación y Deporte IDER en el día de hoy, en menester por parte del aliga de Karate de Bolívar explicar y poner de manifiesto el incumplimiento del Instituto de Recreación y Deporte de Cartagena IDER y en forma detallada exponer la situación real de los deportistas del Karate en la ciudad de Cartagena.

Si existe incumplimiento, por parte del Instituto de Recreación y Deporte IDER en el apoyo debido a la delegación de Karate concertada para participar en Juegos Nacionales 2023.

El servicio contratado por Bolsa Mercantil aún no ha cubierto las obligaciones contraídas por el Instituto con Liga de Karate en su totalidad, debido a la demora en DÍAS de negociaciones que perjudican, retrasan y vulnera los derechos de los deportistas y cuerpo técnico. El Instituto no ha cumplido su obligación de velar por el correcto cumplimiento de los acuerdos, por el bienestar de los deportistas y por la correcta ejecución de los recursos públicos por parte del operador, como es su obligación.

Es necesario aclarar, que el Instituto de Recreación y Deportes IDER, cae en numerosas imprecisiones que evidencian una firme intención de tergiversar la información y enmarañar la situación para ocultar su falta de cumplimiento a los acuerdos e incapacidad para lograr nuevos arreglos que beneficien a las partes, esto es la delegación de Karate y el Instituto.

Nuestro compromiso con los deportistas, padres de familia y entes gubernamentales financiadores nos exigen cumplir con los acuerdos establecidos en los términos indicados y de esa forma velar por el apropiado desarrollo del proceso deportivo y no atender situaciones particulares del Instituto que deben ser asumidas y solucionadas por éste en aras a cumplir su objeto misional.

Así las cosas, nos hemos visto obligados a hacer pública nuestra situación para dejar por sentado el incumplimiento del Instituto y de esa manera visualizar nuestra intención de velar por la correcta ejecución de lo acordado. Por lo anterior precisamos:

Los apoyos entregados directamente a nuestros deportistas han sido resultado de convocatorias hechas y definidas por los resultados deportivos y son presentados por los clubes con reconocimiento deportivo vigente. Resultados obtenidos en múltiples eventos nacionales e internacionales financiados por Iderbol, Padres de Familia y los mismos deportistas. Presupuesto que a todas luces es insuficiente para la preparación de un deportista de altos logros, y que finalmente corresponden a apoyos ganados por representar a la ciudad y departamento con excelentes resultados.

No se debe permitir usar los logros obtenidos por los deportistas en competencias, para enmascarar cumplimiento de los entes gubernamentales en sus obligaciones misionales.

2. SI se han presentado inconvenientes y desacuerdos con el Instituto de carácter logístico y que debemos detallar en aras a la verdad y a desenmarañar la información malintencionada del Instituto.

• Los tiquetes a los que hace referencia el compromiso son Tiquetes aéreos nacionales desde el lugar de residencia del deportista o entrenador a Bogotá y posteriormente Bogotá – Manizales, con su respectivo regreso a los diferentes destinos de los deportistas (Cartagena, Cúcuta, Bogotá y Cali). Estos tiquetes serían expedidos para la delegación completa, esto es 20 personas en total. A la fecha solo se han expedido 19 tiquetes con destino a Bogotá, los tiquetes con destino a Manizales y a Cartagena de regreso, aún no han sido expedidos.

• El alojamiento a que hace referencia el acuerdo se debía asumir desde el día que se llegaba a Bogotá. La llegada de los deportistas y cuerpo técnico fue el día sábado 4 de noviembre a las 5.30am y sólo fué hasta el día martes 7 de Noviembre cuando el Instituto informó del lugar de hospedaje dispuesto por el operador. Es decir, 3 días después de la llegada a Bogotá.

Por lo anterior no es cierto lo indicado en el comunicado al establecer que por …”ausencia de información oportuna, y por decisión del representante del organismo deportivo, la delegación de deportistas se hospedó en un hotel diferente al asignado oficialmente, La liga de Karate de Bolívar presentó información oportuna, clara y conveniente al Instituto para organizar la logística del evento, tal como se evidencia en los distintos correos respuesta a requerimientos de información del Instituto y que datan desde el 17 de octubre.

Es cierto, que la Liga de Karate se vió en la necesidad imperante de decidir hospedaje en apartamentos cercanos al lugar de entrenamiento, debido a la ausencia del operador y del Instituto de información referente al hospedaje desde nuestra llegada a Bogotá. No existía hotel asignado oficialmente. Fueron 3 días en los que ni el instituto ni el operador mostró interés en definir alojamiento de la delegación que ellos habían enviado a Bogotá.

Es cierto que se … “se le notificó formalmente el día 07/11/2023, confirmando sus reservas en el Hotel Mirror, ubicado en la zona de Corferias en Bogotá.”…

Cabe aclarar 3 días después del arribo a Bogotá. Nuevamente cae en imprecisiones el Instituto al indicar que al elegir el Hotel Mirror como hospedaje para la delegación cumple con los acuerdos allegados. La Liga de Karate de Bolívar indicó oportunamente al Instituto la necesidad de ubicar un hospedaje cercano al lugar de entrenamiento de los deportistas ya que se están desarrollando jornadas de entrenamiento am y pm, lo cual implica 4 desplazamientos por día. El lugar designado por el operador se encuentra a 1 hora y media caminando y 30 min en vehículo desde el lugar de hospedaje, esto conlleva alrededor de 2 horas y media en desplazamientos por día si se toma la opción de vehículo (sin contar inconvenientes de tráfico conocidos en la capital), lo que reduciría ostensiblemente el tiempo de entrenamiento de los deportistas en una etapa tan importante como es la recta final para Juegos Nacionales. Lo anterior, deja por sentado que no es voluntad de la Liga imponer lugar de Hospedaje al Instituto u operador; es la necesidad de enfocarnos en los entrenamientos lo que nos impide atender las elecciones del Instituto u operador, y que desconocen el objetivo del acuerdo el cual era atender las necesidades de la Liga de Karate en la concentración a Juegos Nacionales.

No Es Cierto que La Liga de Karate de Bolívar se esté hospedando en Hotel; actualmente se está hospedando en apartamentos que permiten la instalación de 10 personas por apartamento, cuentan con cocina, baños y zona de lavado, lo que le permite a los deportistas lavar sus prendas de uso personal a diario ya que no cuentan con gran equipaje debido a que los tiquetes expedidos por el operado con destino a Bogotá fueron expedidos sin maleta, obligando a los deportista a llevar la menor cantidad de ropa para su estadía por 20 días fuera de casa y priorizando la implementación deportiva para entrenamiento.

En su comunicado el Instituto indica: …”ante la anunciada decisión del presidente de la Liga de Karate, de continuar la estadía de su delegación en Bogotá en el hotel de su preferencia, el IDER ratifica que “bajo ninguna circunstancia se podrán asumir costos por encima de los contemplados en el tarifario oficial”.

En este punto es importante aclarar que, el costo por persona en los apartamentos que decidió la Liga por la ausencia del Instituto y el operador en definir alojamiento para la delegación por 3 días consecutivos, tiene un valor de $39.000 + IVA por persona. Suma realmente irrisoria frente al bienestar y confort que se debe brindar a los deportistas que entregan su vida para representar un país, departamento o ciudad. Con esto, queremos dejar en claro que no son pretensiones de la Liga de Karate de Bolívar el hospedaje decidido; éste atiende todas las necesidades que se deben contemplar al momento de organizar la logística de un grupo deportivo, como antes hemos mencionado esto es, desplazamientos, lugar de entrenamiento, implementos deportivos, aseo personal de los deportistas, etc y que no fueron tenidos en cuenta por el operador ni el Instituto. Además aclaramos que este valor está por debajo del precio definido por la bolsa mercantil esto es $65.000+ Iva por persona alojada, cabe resaltar que la descripción del servicio en bolsa corresponde a Hotel 3 estrellas.

A su vez el Instituto señala: …” ni es viable otorgar valores en efectivo, dado que tales respaldos institucionales debe recibirlos el organismo deportivo en especie y a través del operador contratado…”. Al respecto nos permitimos informar que ninguno de los delegados ha manifestado la intención de recibir recursos en efectivo más sin embargo si hemos tenido la propuesta por parte de funcionarios de entrega de recursos para solventar las actividades que no han cumplido, pero asumiendo los descuentos por utilidad del operador.

En reunión virtual sostenida con IDER el día lunes 7 de Noviembre a las 3pm, manifestamos la intención oficial que los recursos dispuestos para alojamiento por parte del operador fueran consignados directamente al representante de los apartamentos y que la diferencia, si existía, fuera asumida por la Liga de Karate. A su vez solicitamos que la alimentación y demás bienes fueran coordinados para definición de dirección de recibo de los recursos en especie. Muestra más de nuestra intención de transparencia y de no recibir recursos en efectivo. Decisiones que no fueron tenidas en cuenta por el Instituto ni por el operador desconociendo las razones.

La intención de buscar recursos para nuestra llegada a la ciudad de Manizales y regreso a las ciudades de origen de nuestros deportistas surge ante la ausencia de tiquetes. A la fecha no contamos con la confirmación de los tiquetes emitidos, generando preocupación y incertidumbre a los deportistas y cuerpo técnico.

Cabe aclarar que los mecanismos utilizados por el representante legal de la Liga se han suscrito a los canales formales por vía escrita, llamadas telefónicas, reuniones virtuales y por obvias razones ante la ausencia de la atención diaria en materia de alimentación y demás se pone en conocimiento de la opinión pública, expresó Jhon Jaramillo, Presidente Liga de Karate.