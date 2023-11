Gremios preocupados por futuro de El Tarrita

Cúcuta

En las últimas horas la presencia de altos funcionarios del orden nacional en el sector de El Tarrita fue importante para que el Estado conozca las condiciones de la vía Cúcuta- Ocaña, donde hace cinco meses una avalancha acabó con esa principal ruta acceso.

José Peñalosa es uno de los representantes del gremio de transporte de carga pesada y carbón en Norte Santander y dijo a Caracol Radio que les preocupa la poca participación de las autoridades del orden departamental en este tipo de encuentros para resolver esta situación.

Explicó que “La Unidad de Gestión del Riesgo no nos ha contestado y no nos ha dado una solución como tal del dragado que debe hacerse al Río para cambiar el cauce. Uno de los aspectos que me preocuparon es la ausencia de ellos y la Gobernación de Norte de Santander”.

Resaltó que “la solución se está volviendo un poco caótica por qué se necesita media hora de lluvia para que se cierre el paso. El material qué utilizaron no es el apropiado para que los vehículos pesados crucen por el lugar”.

Señaló también que se logró que en el lugar de la emergencia se hiciera el recorrido por parte de la viceministra Infraestructura, el ministerio transporte y también la directora nacional de Invias, pero se requiere de más voluntad y apoyo del orden departamental.