Cariaco González: “Es mejor jugar en un grupo con equipos grandes porque te exigen más”

Cariaco González, jugador y figura del Junior de Barranquilla, estuvo en los micrófonos del VBar Caracol, hablando sobre cómo serán los cuadrangulares finales para el equipo de Arturo Reyes, además de explicar qué cambió en el Junior tras la salida de Hernán Darío Gómez.

El venezolano de 32 años afirmó que el grupo está contento por la clasificación, además de lo difícil que fue: “Estamos viviendo un buen momento, no solamente yo sino el grupo en general. Estamos contentos por la clasificación y por lo que se viene. Siempre es una buena ilusión, más allá del grupo que nos haya tocado. No hay enemigos pequeños, todos son fuertes. Incluso, hasta es mejor jugar en un grupo con equipos grandes porque te exigen al máximo. Todo el equipo está tranquilo, sabemos que tenemos que competir al máximo y dar lo mejor de nosotros en cada partido”.

Acerca de qué cambió en el Junior tras la salida de Hernán Darío Gómez, Cariaco aseguró que todo pasa por los jugadores: “No sé, yo pienso que más allá del técnico, siempre pasa por los jugadores. Estábamos viviendo un momento difícil, donde la pelota tampoco quería entrar, a eso después hay que sumarle que no veníamos ganando y pienso que la clave para salir de eso, además de los técnicos, es tener un grupo muy unido. Nosotros decidimos salir adelante y mira que las cosas salieron bien”.

Las críticas recibidas:“Estamos en Junior, es de las hinchadas más exigentes a nivel nacional y en Suramérica. Nada con tranquilidad, el fútbol es así. En un momento estás, en otro no. Decidí vivir esto al máximo como si fuese el último día y lo estoy disfrutando mucho. Cada partido el juego con tranquilidad y tratando de disfrutar con responsabilidad, haciendo mi trabajo y haciendo lo que me gusta. La gente seguirá criticando, así es el fútbol y así es la vida”.

El rival más difícil de los cuadrangulares: “Todos. No es que no quiera contestar la pregunta, todos son difíciles, por algo están ahí. Lo difícil que fue para nosotros entrar a los cuadrangulares. Fue duro. Ya no hay rival pequeño, ya no vienen y se esconden atrás como antes, ya vienen a jugarte en casa. Perdimos con Tolima y Águilas en casa. Son rivales duros. Al Cali le ganamos apretados. Creo que van a ser unos lindos cuadrangulares, todos tienen posibilidad de llegar. Estamos trabajando para alcanzar otro objetivo más”.

¿Cómo recuperó el nivel? “Yo decidí jugar y ser feliz cada vez que juego. Pienso que va por ahí también. Es un poco el compromiso de querer y aceptar el juego. Entendí que yo tenía que disfrutar y es lo que estoy haciendo. Salga bien o salga mal. Todos los seres humanos tenemos que hacer lo que nos gusta. Que no te quedes con esa duda de qué ojalá hubiese hecho esto o esto otro. Estoy disfrutando y estoy haciendo. Si sale bien, bien. Si sale mal, lo sigo intentando. Por más de que no he hecho gol en algunos partidos, me he tomado las cosas de esa manera”.

