La falta de rutas de Metrolínea y estaciones cerradas deja un sinsabor entre la ciudadanía

Bucaramanga

Oyentes de Caracol Radio siguen denunciando la fallas en el servicio de Metrolínea, una situación que ya tiene cansada a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga.

La ciudadana de Flor María Serrano comentó que desde las 5:00 p.m. se empieza a ver la falta de buses en la estación de Cañaveral en Floridablanca. Es decir en plena ‘hora pico’, cuando cientos de personas salen de sus trabajos.

“Ya los buses no están pasando. Ayer ingresé a una estación como a las 5 y eran las 6 de la tarde y no pasaba el bus de Cañaveral al Centro de Bucaramanga. Ya los alimentadores uno no los ve pasar, entonces nos quedamos sin transporte para el Centro, la 27 y la 33. No hay otros buses que pasen. Otros días pasan muy llenos y uno no puede subirse en los buses”, comentó en Caracol Radio la usuaria.

El abandono en el que se encuentra el Sistema Integrado de Transporte Masivo ya llegó al punto que días como domingos y lunes festivos ya no tienen servicio en la mayoría de las estaciones. Los conductores mencionan que Metrolínea prefiere cerrar las estaciones con candado, para evitar que entre gente sin pagar por la falta de vigilantes en estas instalaciones.

Ante la preocupación de la falta del recaudo debido a esta situación, las personas ya no pueden hacer uso de las estaciones porque están totalmente cerradas. Es decir que no pueden esperar el servicio en el interior de estas instalaciones.

De esta manera durante estos días del fin de semana las personas solo encuentran con las puertas abiertas las estaciones de Provenza, Cañaveral y Lagos. Para poder hacer uso de los buses la gente debe esperar en las calles del área metropolitana en plena autopista. Teniendo en cuenta que difícilmente se encuentra dónde recargar la tarjeta para hacer uso de este servicio.

“No piensan en la seguridad de los ciudadanos, primero el bolsillo”, denunció otra oyente de Caracol Radio.

Desde a mediados de agosto el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas anunció la liquidación de la empresa de transporte tras un déficit económico cercano a los 72.000 millones de pesos. Desde finales de julio de este año autoridades locales iniciaron un convenio con el Área Metropolitana de Barranquilla, luego de la liquidación del ente gestor en Bucaramanga.