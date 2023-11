Director de Iderbol niega señalamientos de presunto acoso laboral

Ariel Enrique Zambrano Meza, gerente general del Instituto Departamental de Deporte y Recreación de Bolívar se refirió a las declaraciones realizadas el 3 de noviembre de 2023 por parte de Wilmar Alberto Mendoza Polo, referentes a un supuesto acoso laboral, dada la declaratoria de insubsistencia del nombramiento ordinario de su cargo.

El director del Iderbol explica que el día 2 de noviembre de 2023, mediante resolución 413 se declaró la insubsistencia del señor Wilmar Mendoza Polo, quien ostentaba el cargo de Técnico operativo código 314, grado 8, el cual corresponde a un cargo de libre nombramiento y remoción; tomando en consideración lo preceptuado por el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015 se podrá declarar la insubsistencia de un nombramiento ordinario sin necesidad de motivación y de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el nominador. En concordancia, la Corte Constitucional en sentencia SU-003 de 2018.

Dentro de las observaciones específicas del informe se señala que se presentaron aparentes irregularidades en el crédito por concepto de libranza autorizado al señor Wilmar Mendoza, el día 14 de diciembre de 2022, toda vez que este aparecía, presuntamente, firmado por el doctor Pedro Manuel Ali Ali, en calidad de gerente general de IDERBOL, quien no se encontraba en dicho cargo desde el 25 de octubre de 2022.

Asegura que de no haber puesto en conocimiento de los entes de control estos hechos para que sean estas instituciones quienes determinen la comisión o no de hechos irregulares, podría haber incurrido en el delito de Abuso de Autoridad por Omisión de Denuncia, contemplado en el artículo 417 del Código Penal, el cual sanciona precisamente el no poner en conocimiento de la autoridad la comisión de una presunta conducta punible.