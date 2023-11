¿Cuál es el mejor momento para abrir un CDT?

Un CDT es un instrumento de ahorro que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado. En otras palabras, es un contrato en el que usted le presta su dinero al banco durante un tiempo específico, con el compromiso de recibir el dinero de vuelta con un porcentaje adicional, es decir, la rentabilidad.

Invertir en un Certificado de Depósito a Término (CDT) ofrece varias ventajas. Por un lado, los CDTs son considerados una inversión segura, respaldada por instituciones financieras sólidas, lo que garantiza la protección de su capital.

Además, los CDT ofrecen una rentabilidad predecible, plazos flexibles, acceso a liquidez en caso de necesidad, facilidad de acceso y la posibilidad de diversificar su cartera de inversiones. Así mismo, son ideales para alcanzar metas financieras a corto o mediano plazo de manera segura y planificada.

¿En qué momento invertir en un CDT?

Si usted tiene un dinero extra y no sabe que hacer con él, puede ser que recibió una herencia, vendió una propiedad, recibe su prima, o tiene algún otro ingreso inesperado, puede ser una buena opción invertirlo en un CDT.

Tenga en cuenta que esta es una inversión con bajo riesgo y entre más alto sea el monto que invertirá, más altas también serán las ganancias, a pesar de que puede invertir desde los 500 mil pesos.

Así mismo, si usted ya es propietario de un CDT, existe la posibilidad de reingresar ese dinero una vez cumpla con el plazo pactado con la entidad financiera. Las ganancias pueden reinvertirse y acumularse cada vez más y si busca un crecimiento exponencial, podría ser útil darle movimiento mensual a su dinero.

El portal de Forbes recomienda buscar los plazos que a usted más le convengan, “hay disponibles desde 30 hasta 360 días. Utilice las fórmulas que ofrecen las herramientas de simulación de CDT, establezca una meta y reinvierta continuamente para seguirle el paso a su capital. La recomendación de los asesores expertos es revisar constantemente la información que brindan las entidades bancarias para calcular qué opciones son las más favorables de acuerdo a las necesidades de cada inversionista”.

Otra recomendación es observar con detenimiento las tasas de interés vigentes en el momento en que está considerando invertir. Las tasas de CDT pueden variar con el tiempo y en función de las condiciones económicas, por lo que es importante comparar las tasas ofrecidas por diferentes instituciones financieras antes de tomar una decisión.

No está de más investigar las expectativas de cómo cambiarán las tasas de interés en el futuro. Si se espera que las tasas de interés aumenten, podría ser beneficioso invertir en un CDT a más largo plazo para bloquear las tasas más altas.

Así, la inversión en CDT es una opción inteligente si usted cuenta con una meta definida a largo plazo, puede tratarse de la compra de vivienda, su estudio o vivienda, pero los CDT rinden más frutos a largo plazo que a uno corto.

Si no posee grandes montos, y tiene afán de conseguir resultados, tal vez invertir en CDT no sea la mejor opción. Si necesita acceso constante a su dinero y le preocupa la liquidez, mejor no abra un CDT.



Características de un CDT

Los elementos más importantes a considerar en estos instrumentos de inversión son:

Plazo – Se mide en días. Es el tiempo que dejará su dinero invertido en la entidad financiera. Recuerde que antes de ese plazo no puede reclamar el dinero en su banco.

Tasa – Se mide en porcentaje. Es el equivalente a la rentabilidad de su certificado. Será lo que la entidad financiera le pagará por dejar su dinero guardado. Generalmente le darán la tasa en términos Efectivos Anuales. En consecuencia, si abre un Certificado de Depósito a menos de un año, tendrá que convertir la tasa para calcular su rentabilidad neta.

Monto mínimo de apertura – Se mide en pesos. Es la cantidad de dinero mínima con la que puede invertir en un CDT. Estos montos pueden variar según la entidad financiera que elija. Por lo general empiezan desde los $200.000, pero encontrará entidades en donde puede invertir con menos dinero.

Condiciones especiales – La competencia entre entidades financieras viene aumentando. Como consecuencia, algunas entidades ofrecen más que una rentabilidad para que abra un CDT con ellas. De hecho, es común que obsequien electrodomésticos u otros regalos a partir de cierto monto.

¿Cómo abrir un CDT en el celular?

La mayoría de entidades permiten abrir este producto financiero desde las aplicaciones móviles.

En el caso de Davivienda, usted lo único que deberá hacer es:

1.Ingresar a la App Davivienda Móvil con su Clave Virtual.

2. Vaya a la opción “Abrir productos en línea”.

3. Ingrese a “Inversiones Móviles” y solicite su CDT Móvil en 5 minutos.

En el caso de Bancolombia, también puede hacer este trámite virtualmente y sin surtir trámites engorrosos.

Ingrese a la Sucursal Virtual Personas con su usuario y contraseña.

con su usuario y contraseña. En la barra superior seleccione Productos , luego en Inversiones haga clic en Abrir Inversión Virtual .

, luego en haga clic en . Infórmese de las características generales de una inversión virtual y elija Comenzar .

. Luego, ingrese los siguientes datos para calcular su inversión y escoja Calcular .

. Seleccione la cuenta a debitar ( Cuenta de Ahorros , Cuenta Corriente o Cuenta pensión que sean con único titular).

, o que sean con único titular). Valor de la inversión.

Frecuencia de pago de intereses, que puede ser Mensual o Al vencimiento .

o . Plazo de inversión.

Revise los resultados del cálculo y vaya a Siguiente .

y vaya a . Verifique la información sobre la inversión. Si recibió asesoría de un asesor, ingrese su código.

Lea los términos y condiciones y marque la casilla para aceptarlos, después haga clic en Abrir Inversión.

En el caso de BBVA, el proceso resulta igual de sencillo.