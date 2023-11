Vi que iban a agarrar a mi hija y no iba a permitir eso: Juan Pablo Raba tras robo

El pasado lunes festivo 6 de noviembre el reconocido actor Juan Pablo Raba se encontraba con sus dos hijos realizando deporte en los cerros de Bogotá. Sin embargo, lo que empezó como un plan familiar, terminó como una tragedia.

El artista, quien aclaró a Caracol Radio que no vive en Colombia, fue atracado por cinco ladrones. En un principio dos hombres intentaron distraerlo, y minutos después aparecieron otros tres. Fue entonces cuando comenzaron los golpes.

Juan Pablo desde que vio a los dos sujetos sospechó que algo malo pasaría. A su vez, de acuerdo a su narración en Caracol Radio, su mayor preocupación eran sus dos hijos. Fue por esto que intentó defenderse y minutos después al ver que los hombres agarrarían a su hija se enojó, pero entabló un diálogo con los ladrones y les entregó sus pertenencias.

La situación que vivió el actor fue revelada por él en su perfil de X (Twitter). Su intención era evitar que los ladrones robaran o se comunicaran con algún conocido.

El relato del robo del actor:

“A mí me gustan mucho las montañas, bien sea cruzarlas en bicicleta o caminando. Trato permanentemente de visitarlas. Hay un sendero que hacemos regularmente con mis hijos. Pero hace tiempo que no lo hacíamos por el clima, por viajes de trabajo y demás”, contó en Caracol Radio

Una vez en el lugar, el actor notó la presencia de los dos primeros ladrones. “Fuimos a dar la vuelta con mis hijos y en un momento me cruzó con dos personas. A mí me da mala espina. Por esto, me llevo a mis hijos a un lado del camino. Yo entablo conversación con ellos de una vez, como para entender qué hacían por ahí. Me dicen que estaban perdidos y demás”

“Yo pensé ‘aquí hay algo raro’. Me llevé a mis hijos hacia un lugar en donde, por lo menos, pudiera tener la espalda cubierta. Ahí aparecen tres más, y entonces me abordan tres de un lado, y dos de otro. Me golpean. Los golpeó de vuelta. Ahí intercambiamos golpes. Uno saca un arma blanca y en ese momento logro golpear a ese y veo que uno va como a agarrar a mi hija y claramente no iba a permitir eso”, mencionó.

Tras notar que su hija estaría en riesgo, el actor decidió enfrentar otro intercambio de golpes. Sin embargo, decidió calmarse. “La cosa se empezó a tranquilizar y les dije, ‘vamos a tranquilizarnos’. Ellos se tranquilizaron y empezaron con el protocolo habitual de desbloqueo de claves del teléfono y tratar de pasar dinero”.

Los ladrones no querían “lastimar a nadie”

Justo cuando el actor demostró preocupación por su hija, los ladrones le aclararon que no deseaban hacer daño, solo robar. “Se comienza el proceso de desescalar la situación, de poder conversar y de explicar y tranquilizar a mis hijos.”

“Ahí justamente es cuando ellos me empiezan a decir: ‘no, no, tranquilo. Aquí no vamos a lastimar a nadie. Aquí no vamos a lastimar a sus hijos. Lo único que necesitamos son las claves y demás’. La situación se desescala cuando van a tocar a mi hija y cuando más bravo me pongo”, afirmó.