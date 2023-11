¿Realmente existe la “mufa” o la mala suerte? Hay un explicación científica para esto

Muchas personas, sobre todo aficionados del fútbol, han escuchado la palabra “mufa” o la expresión “anulo mufa”, mientras que otras no tienen idea alguna de lo que puede significar. El sentido de esta palabra resume algo que se hace y ocasiona algo negativo, como lo es el caso de ponerse la camiseta de un equipo y que este pierda el partido, entendiéndolo como una superstición o agüero.

Ante lo curioso que es este hecho, el reconocido doctor en física de partículas e influencer de ciencia, Javier Santaolalla, compartió a través de sus redes sociales algo peculiar que le sucedió el pasado sábado 4 de noviembre, día que se disputó la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense.

Inicialmente comentó: “Vine el otro día a Iguazú, Argentina, jugaba Boca la final de la Libertadores. Me compré la camiseta, me la puse y ¡mufa!”. Ante esto, Santaolalla confirmó lo que sería su poder “mufa”, pero también se preguntó si esto existe científicamente, por lo que se decidió a explicarlo.

¿Existe la “mufa” científicamente?

“La pregunta es fácil de responder y no, no existe la mufa científicamente, es decir, no existe ningún fenómeno físico que podamos atribuir a esa capacidad de generar algún tipo de suerte repetida en el espacio. Pero sí había un científico que creía fuertemente que tenía poderes de mufa y era uno de los mejores del siglo XX”.

Se trata de Wolfgang Pauli, uno de los mejores científicos de la época, conocido por ser padre de la mecánica cuántica, además fue amigo de Heisenberg, de Bohr, de Fermi. “Se decía que era tan mufa, que su sola presencia era suficiente para destruir el experimento y no estoy diciendo que el experimento salga mal, que de malos resultados, sino para que se estropee, para que se rompa” comentó el físico.

Santaolalla comentó que tanto fue así que se atribuyó un principio físico llamado el efecto Pauli, a raíz de las diferentes averías y misteriosos daños en equipos técnicos en presencia del reconocido científico austriaco.

