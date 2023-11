Presidente Petro lideró cumbre alterna con gobernadores electos

Colombia

Como lo reveló en primicia Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro se reunió con 14 gobernadores electos, autoridades cercanas al pacto histórico y quienes serán aliados del Gobierno nacional.

A la cumbre asistieron los mandatarios locales de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Nariño, San Andrés y Vaupés, quienes le plantearon al presidente sus propuestas en torno a la paz total, regalías, presupuesto y la articulación de sus planes de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo.

A su llegada a la Casa de Nariño, los gobernadores insistieron en la necesidad de articular los planes del gobierno en el territorio y su interés de hacer parte del gran Acuerdo Nacional.

“Necesitamos articularnos entre las instituciones, pero también entre la sociedad civil y sólo de esa manera nosotros podemos lograr una luz de esperanza en este arduo camino para lograr la paz en el territorio y sobre todo en nuestro departamento del Cauca. Allá también hay gente buena que obedece a la institucionalidad, allá está temas como por ejemplo la educación, temas de salud, está también la policía, está también el ejército, lo que sucede es que hoy la noticia es esa presión, la noticia es un mensaje de las disidencias para llamar la atención”, dijo el gobernador electo del Cauca, Jorge Octavio Guzmán.

Por su parte, la gobernadora electa del Chocó se refirió a la presencia de grupos ilegales en la zona y la labor del gobierno.

“La solución no puede seguir siendo enviarles ayuda humanitaria, la solución no puede seguir siendo simplemente hacer el censo de víctimas y pare contar, debemos generar un espacio en donde las autoridades realmente, la institucionalidad pueda llegar hasta el territorio donde están confinados las comunidades. Nos preocupa sobremanera entender la voluntad de paz, no solamente del ELN sino de todas las fuerzas que hacen presencia y que se disputan el territorio en el departamento del Chocó, sería muy importante poder saber y pronto si hay voluntad de paz”.

Los gobernadores de Boyacá y Casanare pidieron al presidente reunirse con todos los 32 mandatarios electos para unir esfuerzos, trabajar en equipo y articular de manera integral el Plan de Desarrollo Nacional.