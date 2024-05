Con carrotanques abastecen de agua a Maicao, por bloqueo hace una semana en el acueducto

Con carrotanques abastecen de agua al municipio de Maicao, en La Guajira, donde el servicio está suspendido desde hace una semana, debido a una toma del acueducto por parte de la comunidad.

Así lo ha informado la empresa prestadora del servicio Aguas de la Península, como una medida de contingencia para atender a los puntos críticos, especialmente centros médicos y escuelas, ante la situación que se vive y por la cual la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo declaró la emergencia sanitaria.

A través de un comunicado, la empresa Aguas de la Península dio a conocer que el agua se tomará de los cinco pozos que están en el casco urbano de Maicao.

Asimismo, este sábado se adelantan mesas de concertación con la comunidad y la Alcaldía de Maicao, las cuales cuentan con la participación de delegados de la Superintendencia de Servicios Públicos y del ministerio de Interior, para llegar a un acuerdo y levantar el paro.

¿Qué ocurre con el acueducto?

Desde el pasado 10 de mayo, la comunidad del corregimiento de Carraipia, donde está la planta de tratamiento de agua Jordán, se ha tomado el lugar y ha cortado el suministro, como protesta por las altas tarifas y fallas en el servicio de energía.

La comunidad denuncia que la instalación de los medidores inteligentes, estaría disparando la factura de energía, lo que ha sido rechazado por los habitantes.

Ante esto, el alcalde de Maicao, Miguel Aragón, dio a conocer que en el marco de los diálogos que se adelantan, se lograron acuerdos temporales con la empresa Air-e, que presta el servicio de energía, a fin de avanzar en soluciones para levantar el paro.

“No llevar más cuadrillas de Air-e al corregimiento, hasta tanto no se surtieran las mesas de diálogo o trabajo y que no se hiciera ningún corte de energía para ese sector del corregimiento de Carraipia especialmente”, aseguró el mandatario municipal.

Llamado del gobernador de La Guajira

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, ha pedido la intervención del Gobierno y de la Policía, para evitar que se siga afectando el bienestar de más de 160 mil familias.

A través de su cuenta en X, el gobernador solicitó al ministerio de Defensa, al ministerio de Defensa y a la Policía, intervenir y hacer presencia en el territorio, ante la situación que ha dejado sin el servicio de agua desde hace ya ocho días a la población de Maicao.

¡Con el agua nadie se puede meter y menos en nuestro departamento!, publicó.

Aguilar aseguró que se han agotado las vías de diálogo y se debe levantar la toma ilegal.