En aeropuerto de Armenia hubo protesta por cancelación de vuelo de Avianca hacia Bogotá

Armenia

En el aeropuerto Internacional el Edén de Armenia más de 100 pasajeros protestaron por la cancelación del último vuelo de Avianca en la ruta hacia Bogotá, dicen que no es la primera vez que esto ocurre.

Y es que los pasajeros del último vuelo de Avianca programado para las 10 de la noche del viernes 17 de mayo por el aeropuerto Internacional El Edén de Armenia fueron notificados de la cancelación del vuelo sobre las 11 de la noche aduciendo problemas de tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y el cierre de la terminal aérea del Quindío.

Entre los pasajeros había hombres, mujeres, niños, adultos y demás que luego de esperar más de 2 a 3 horas protestaron ante la aerolínea porque muchos iban a perder sus conexiones nacionales, internacionales, citas de negocio o citas médicas por la cancelación del vuelo.

Uno de los pasajeros grabo varios videos del momento en el que protestaban ante los operarios de la aerolínea y del mismo aeropuerto que anunciaban la cancelación del vuelo aduciendo alto tráfico aéreo en Bogotá.

Varios de los pasajeros se molestaron por la cancelación del vuelo y exigían respuesta por parte de la aerolínea, algunos que tenían donde pasar la noche en Armenia se regresaron mientras que otros decidieron esperan en la terminal aérea.

En Caracol Radio Armenia uno de los pasajeros explicó “cómo te parece yo tengo a las 7 de la mañana resonancia de órbitas en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá y Avianca nos canceló el vuelo aquí a las 11 de la noche nos dijo que ya no, que no había vuelo, que porque Bogotá tenía mucho tráfico y que este aeropuerto se cerraba a las 11:30 y que antes de las 11 y que después de las 11:30 ya no se podía enviar el vuelo porque este aeropuerto se cierra”

Y agregó “hay 120 personas ahí reclamando transporte hospedaje alimentación y no hay quien responda ellos, simplemente dijeron, no, el vuelo no va, no es responsabilidad de Avianca es tráfico en Bogotá y nadie responde”

El pasajero añadió según lo conversado con los demás afectados no es la primera vez que cancelan el último vuelo, son que ya es pan de cada día con este vuelo de esta hora con Avianca, pero me lo estaba diciendo una de las guardas de seguridad privada del aeropuerto lo que lo único que pueden hacer ustedes ahora es grabar esto ya lo cogieron de normalidad los de Avianca.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de Avianca sobre la cancelación de este vuelo por el aeropuerto internacional El Edén de Armenia en la ruta hacía Bogotá.