Fabián Viáfara sobre su salida de Santa Fe: “No me valoraron, me voy un poco triste”

Independiente Santa Fe, prácticamente eliminado de los cuadrangulares finales, hizo una “poda” masiva durante la pasada semana. El presidente Eduardo Méndez le paso una carta de “vacaciones programadas” a la mayoría de jugadores del plantel. Los que la recibieron, eran aquellos que no iban a ser tenidos en cuenta por el entrenador Pablo Peirano.

Entre esos se encuentra el lateral Fabián Viáfara, quien dio a conocer su partida mediante sus redes sociales. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Viáfara aseguró no haberse sentido valorado por el club y contó todos los detalles de cómo se dio su salida.

Declaraciones de Hugo Rodallega

“Respetando lo que él comenta, un compañero que le tengo mucho respeto y que es un ejemplo para todos los colombianos, a pesar de que somos de la misma ciudad, el poco tiempo que compartimos en Santa Fe logramos hacer una buena relación. Él tiene sus razones para decir lo que en su momento expresó y lo comparto en un 100 %”.

¿No rindió para no ser tenido en cuenta el próximo año?

“Es un tema muy complejo, si vamos a hablar en un tema grupal, pues obviamente no rendimos, porque una institución como Independiente Santa Fe, el primer objetivo es clasificar, lo que viene siendo como una obligación, si lo ves desde ese punto, pues obviamente nadie rindió. Pero si ya lo vemos a nivel individual, donde fui el jugador que más jugué, que con los cuatro técnicos que pasaron durante el año tuve buena relación, los cuatro siempre utilizaron de mi servicio. Es complejo decir que no rendí, cuando dentro de toda la plantilla fuiste el jugador que más jugó durante el año. Si lo vemos desde nivel individual, pues obviamente rendí, no es lógico que cuatro técnicos vengan y con los cuatro juegues”.

¿Qué falló en lo colectivo?

“Uno cuando llega a una institución debe saber que hay objetivos grupales como es clasificar, pelear un título, salir campeón. Y también hay objetivos individuales, que uno como jugador se plantea y que el club debe saber qué quiere de cada jugador. Depende de cómo cada ser humano y como técnico y club quieran ver cada tipo de jugador”.

Santa Fe fue injusto

“Yo por qué salgo de Santa Fe, porque el técnico que llega, según lo que me dice el presidente del club, es que él no quiere contar conmigo. Al técnico que apenas llevaba, en su momento, tres partidos, él llega, no estuvo conmigo todo el año, no me conoció, no sabía cómo me desempeñaba, a él no lo puedo señalar y no le puedo decir nada, él está llegando con sus decisiones y con sus cosas que es respetable. Pero a la institución, como tal, que lleva conmigo un año, que sabe el proceso del cual yo llegué, que sabe cómo me comportó como jugador y como persona, en ese aspecto sí siento que fue un poco injusto, porque los números están, las estadísticas están y ante eso nadie pelea”.

¿Quién le comunicó que no seguía en Santa Fe?

“El lunes pasado llegamos a entreno normal y el presidente hizo una reunión en la cual manifestó que había unas vacaciones programadas, un desenlace en el cual yo estaba, salimos a vacaciones el 90% de los jugadores y quedaron, creo que cuatro jugadores a disposición del cuerpo técnico más la Sub-20. Cuando a mí me dan esa carta de vacaciones, obviamente yo ya no soy un niño en esto, yo ya sabía que esto no traía nada bueno, si hay un técnico y falta un partido, y no va a contar contigo, indirectamente te está diciendo que no te quiere. El miércoles yo me reúno con el presidente, con Méndez, y él me manifiesta lo que dice el profe, cuando ya me lo manifiesta, yo ya corroboro lo que en un tiempo pensé. Yo nunca hablé con el profe, nunca le pregunté y tampoco me intereso hacerlo, es una persona que está llegando a Santa Fe y se basara en las estadísticas y videos para saber con qué jugadores quiere contar y eso es respetable”.

¿Es un jugador costoso?

“No sé las cifras de Santa Fe, pero no considero que sea un jugador caro, cuando llegue a Santa Fe, ahorita en enero, a mí me quedaba un año de contrato en Junior, y yo le dije a Méndez, ‘Méndez, voy a aceptarte el salario’, que en ese momento era el 40% de lo que yo me ganaba en Junior. Yo renuncié a un 60% de lo que yo venía cobrando en Junior, pero yo le dije a Méndez que yo le aceptaba eso, porque yo había llegado a un acuerdo con Junior y durante un año yo le aceptaba ese salario, y que después, en seis meses o un año, que nos sentáramos y miráramos qué me podía ofrecer el club y qué quería yo, pero nunca nos sentamos ni hablamos de cifras, creo que no es un tema económico.

¿Tiene ofertas para el 2024?

“Esta semana ha sido muy polémica, porque creo que nadie esperaba la salida mía de Santa Fe. Y qué se viene, creo que eso mirando el tiempo, apenas ahorita se va a saber los primeros equipos que no van a entrar a los ocho. Es muy temprano para decirte para dónde voy y para dónde no voy. Yo estoy abierto a escuchar opciones y a escuchar ofertas”.

Está al día en sus pagos

“Ya con ellos cuadré el martes, me voy un poco triste, porque creo que había hechos las cosas bien en una institución como Santa Fe, eso hace parte del fútbol, quizás en unos lugares no te valoran, pero quizás hay otras personas que sí está pendiente de vos, y en algún momento te van a valorar. Como institución me dolió, porque no me valoraron, no valoraron el trabajo que hice durante todo un año, que aparte de lo futbolístico, hay que tener en cuenta que uno brinda otra estabilidad, que quizás no brindan en otras oportunidades. Eso es lo que quizás me dolió, que no me valoraron como institución y me voy un poco triste, porque había hecho una empatía con la ciudad, con la institución y con la hinchada”.