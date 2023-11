Anuncian cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2024: Blink-182, Paramore y más

El Festival Estéreo Picnic que se realiza en Colombia desde el 2010 y ha logrado una sólida comunidad que espera con expectativa el listado de artistas que se presentarán cada año. Así las cosas, en la mañana de este martes 7 de noviembre, los organizadores del evento revelaron el ansiado cartel de artistas nacionales y extranjeros que podrán a vibrar a los amantes de la música durante los próximo 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2024, entre los que se destacan Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Feid, entre otros más.

Recordando la ausencia de Blink-182

Por su parte, el anuncio hace recordar cuando la banda estadounidense Blink-182 canceló su presentación en la edición 2023 por cuenta de una lesión que sufrió en la mano izquierda su baterista Travis Barker. Por eso, la agrupación tomó la decisión de no hacer su gira por México y Sudamérica y se sumó a la lista de artistas del próximo año.

“En pocos días y contra todo pronóstico, el FEP ha logrado cerrar un headliner de altura con uno de los actos en vivo más calientes de los últimos años. El jueves 23 de marzo la banda headliner de la noche serán los emperadores del pop rock: Twenty One Pilots, Josh Dun y Tyler Joseph”, comentaron desde la organización en la edición del año pasado.

Noticia en desarrollo...

Cartel Festival Estéreo Picnic 2024 / Cortesía: Páramo Ampliar

Otros artistas confirmados

Feid o más conocido como ‘Ferxxo’, el reguetonero antioqueño, será otro de los artistas confirmados en el evento. Cabe recordar que, una de sus últimas presentaciones en la capital fue con su tour ‘Ferxxo Nitro Jam’, en diciembre de 2022 cuando hizo vibrar a todos los capitalinos con sus grandes éxitos. Por su parte, Sam Smith regresará a Colombia, tras su presentación en la edición de 2019 para deleitar a los asistentes con ‘Stay with me’, “I’m Not The Only One”, “Too Good At Goodbyes”, entre otras más.

Headliners

Blink-182

Feid

SZA

Paramore

Sam Smith

Arcade Fire

Limp Bizkit

Hozier

Placebo

Greta Van Fleet

Thirty Seconds To Mars

M.I.A

The Offspring

Phoenix

Black Coffee

Más artistas

James Blake

Grupo Frontera

Rina Sawayama

The Blaze

Tainy

Dove Cameron

Fruko y sus tesos

King Gizzard & The Lizard Wizard

Bad Gyal Proyecto Uno

Four Tet

Kevin Kaarl

The Blessed Madonna

Nicki Nicole

Omar Apollo

Nothing But Thieves

La cuota nacional

Como es habitual, el talento nacional se hace presente en el Festival Estéreo Picnic y estos son los elegidos para la edición 2024: