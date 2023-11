Los ciudadanos tienen miedo y angustia: directora del Centro Democrático

Ibagué

La directora Nacional del Partido Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, aseguró que el Congreso tiene que escuchar a la mayoría de los colombianos que en las urnas expresaron su rechazo a las reformas que plantea el Gobierno Nacional.

“Un mensaje de los ciudadanos, el país tenía ganas de decir lo que sentía y lo que pensaba, lo experimentábamos en todos los territorios, la gente tiene miedo, tiene angustia y yo creo que es un mensaje que no solo se puede abrigar solo el Centro Democrático, es un mensaje de país”, dijo Martínez.

Según la directora Nacional del Centro Democrático, el país tenía ganas decir de lo que sentía y lo que pensaba del actual gobierno, situación que se vio reflejada en las elecciones regionales.

“Creo que fue claramente una decisión de decirle al presidente Petro que no nos estaba gustando como nos estaba gobernando, lo que nos ha enseñado el expresidente Uribe es que se debe tener un Estado austero, una reducción del gasto para invertirlo en lo social y la seguridad como un elemento determinante para la paz”, aseguró.

A la vez sostuvo que el miedo de la ciudadanía en las regiones por el incremento de la inseguridad fue lo que llevó a que decidieran por los candidatos que representaban la autoridad y seguridad.

“Fue un mensaje de los ciudadanos no solo al gobierno, es al Congreso también, aquí los ciudadanos le estaban diciendo al Congreso oigan no nos gusta los proyectos de ley, no nos parece bien que estén plantando un cambio en la salud, en la reforma pensional, ni en la reforma laboral, el Congreso lo debe sentir así, la ciudadanía habló y cada uno lo tiene que leer porque es el derecho democrático”, puntualizó.

La directora del Centro Democrático visitó el Ibagué luego que este partido ganara la Alcaldía con Johana Aranda e hiciera parte de la coalición que apoyó a la gobernadora electa, Adriana Magali Matiz.