¿Qué papel jugará el alcalde Andrés Hurtado en el gobierno de Johana Aranda?

Ibagué

Luego que el pasado domingo ganara las elecciones a la Alcaldía de Ibagué, Johana Aranda, en algunos sectores políticos se preguntan ¿Qué papel jugará el alcalde Andrés Hurtado en el nuevo gobierno?, Caracol Radio le consultó al mandatario local que respondió que estará presto si lo requieren.

“Yo estaré presto si la alcaldesa así lo solicita a hacerle las sugerencias del caso, a atender cualquier requerimiento que ella necesite, yo creo que en la multiplicidad de las consultas está el tomar unas buenas decisiones, yo lo hice así logramos avanzar en nuestro gobierno”, manifestó Hurtado.

El alcalde también aseguró que está dispuesto a asesorarla o darle un punto de vista sobre algún problema o situación que enfrente en los 4 años de gobierno, más no interferirá en su mandato.

“Tengo muchas personas a las que consultábamos y se tomaron decisiones importantes que llevó a la ciudad a progresar, por eso estaré dispuesto si la señora alcaldesa así lo determina”, sostuvo.

Por otra parte, sobre que representa para su gobierno la elección de Johana Aranda, aseguró que fue el reconocimiento de la ciudadanía al trabajo y la gestión de su administración.

“Dice JJ Rendón que es uno de los mejores consultores políticos a nivel mundial y lo dijo en un congreso de comunicación política en Miami donde me encontraba, que el gobernante que logre que le reconozcan todos los proyectos, todas las obras y la gestión que hace y tenga un sucesor, es el mejor gobernante, ahí están los resultados y justamente la gestión de nosotros habló y se manifestó en las pasadas elecciones”, puntualizó.

¿Qué piensa Johana Aranda?

“Andrés Hurtado nos dejó un legado importante obras que vamos a tener que entregarle a la ciudad, peor creo que fue un gobierno y lo vimos en una visita protocolaria en donde nos entregaron un informe ejecutivo, pero yo me sentía muy contenta de recibir obras que están en un 70 u 80% que vamos a llegar a entregarle a la ciudad, creo que eso es lo más importante de darle continuidad a esos proyectos, porque no pasó años atrás, gobiernos que por el ego no le daban continuidad a esos proyectos”, dijo Johana Aranda.

Al consultarle si habrá continuidad del gabinete del actual gobierno sostuvo que “Yo siempre he dicho que los gobiernos son como los partidos de fútbol tienen dos tiempos, los partidos no son de cuatro tiempos y bueno tendremos la posibilidad que este gabinete se conforme con gente idónea en algunas direcciones tal vez estaremos revisando con lujo de detalles esas hojas de vida, pero si les garantizo que habrá muy buen gabinete”.