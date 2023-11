“No tenemos comunicación con el ELN”: familia de Luis Díaz

La familia de Luis Díaz aseguró que “no hemos tenido acercamientos con la guerrilla del ELN” y le pidió “una prueba de supervivencia” de ‘Mane’ Díaz.

Este domingo, los parientes de Luis Manuel Díaz rompieron el silencio y manifestaron que no han tenido algún tipo de contacto con la guerrilla, que esa información solamente la está manejando el Gobierno nacional por medio de las comisiones humanitarias.

“Estamos agradecidos con el presidente, él tiene todo el interés, pero no hemos tenido acercamientos ni nada, no lo tenemos, directamente no tenemos comunicación con ellos (ELN). Lo que uno más quisiera es tener esa prueba de supervivencia”, dijo Gabys Díaz, hermano menor de ‘Mane’.

Durante la mañana de este domingo, en Barrancas se realizó una caminata para exigir la liberación del padre de Luis Díaz y una comisión de la Defensoría del Pueblo ya visitó a la familia.

#ATENCIÓN Desde Barrancas, se pronunció la familia de Luis Manuel Díaz. Su hermano Gaby Díaz le pide al ELN pruebas de supervivencia para conocer su estado. También agradeció al presidente y a las Fuerzas Militares por el esfuerzo para dar con su paradero. Vía: @brandonesparra_ pic.twitter.com/cfcdSKpqT3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2023

LEA TAMBIÉN: ¿Qué circunstancias estarían dificultando la entrega de Luis Manuel Díaz?